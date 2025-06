Kiton entra nel mondo della nautica, collaborazione con Sacs

Una collaborazione con il cantiere nautico Sacs per la creazione di un’imbarcazione, il debutto della capsule collection Knt Marina e l’apertura della prima boutique in Sardegna, affacciata sul waterfront di Porto Cervo. Queste le novità dell’azienda napoletana Kiton annunciate dal suo Ad Antonio De Matteis durante una conferenza stampa a Firenze, alla vigilia di Pitti Uomo 108 (17-20 giugno alla Fortezza da Basso di Firenze). “In un’epoca in cui l’eccellenza non può più essere confinata al solo prodotto, abbiamo sentito l’esigenza di ampliare la nostra presenza, superando i confini del guardaroba. – ha detto De Matteis -. Vogliamo costruire spazi e rituali che riflettano la nostra idea di bellezza”. Così è nato il primo progetto nautico nella storia dell’azienda fondata da Ciro Paone a Napoli nel 1968: una collaborazione con il cantiere Sacs grazie a cui sarà realizzato un modello speciale dell’imbarcazione Strider 13, firmata dallo yacht designer Christian Grande e customizzata da Kiton. Gli interni sono rivestiti con arredi e tappezzerie del brand partenopeo. Su questa scia il brand lancia anche la capsule Knt Marina: capi pensati per una giornata in barca, quindi bermuda in lino, felpe, camicie in popeline di cotone, gilet e impermeabili. Infine De Matteis ha annunciato l’imminente apertura della boutique a Porto Cervo, il 28 giugno.