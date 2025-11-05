Kiton, un palazzo nel cuore di Manhattan. Da Intesa 15 mln per farne la vetrina del marchio in Usa

Intesa Sanpaolo finanzia con 15 milioni di euro il piano di sviluppo internazionale di Kiton, marchio di alta sartoria del Gruppo Ciro Paone. Il finanziamento, erogato attraverso la Divisione Banca dei Territori, servirà alla ristrutturazione di un immobile di sei piani nel cuore di Manhattan, destinato a diventare il nuovo spazio simbolo del brand napoletano negli Stati Uniti.

L’obiettivo è rafforzare l’immagine del marchio e offrire un’esperienza immersiva nelle boutique, concepite come luoghi che raccontano il lifestyle Kiton. Gran parte degli spazi sarà riservata all’esposizione e vendita di capi di sartoria, espressione dell’eccellenza del Made in Italy nel mondo.

L’operazione si inserisce nella strategia della banca guidata da Stefano Barrese, che punta a sostenere le Pmi impegnate in processi di crescita all’estero. Solo nei primi nove mesi del 2025, Intesa ha erogato circa 1,7 miliardi di euro per progetti di sviluppo in Campania, Calabria e Sicilia.

Fondata nel 1968 da Ciro Paone, Kiton è tra le maison italiane più riconosciute nel luxury fashion: cinque siti produttivi in Italia, oltre 800 dipendenti e una rete distributiva in più di 70 Paesi. L’azienda ha costruito il proprio successo sull’artigianalità, sull’uso di tessuti pregiati e su un forte radicamento territoriale.

Elemento chiave per l’accesso al credito è stata la componente di sostenibilità: Kiton investe in efficientamento energetico e nella formazione professionale, attraverso la Scuola di Alta Sartoria Kiton, che prepara giovani sarti sotto la guida di maestri esperti.

La maison ha recentemente ricevuto il SFA Education of Excellence Award ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2025, organizzati dalla Camera Nazionale della Moda Italiana insieme alla UN Alliance for Sustainable Fashion.

«La ristrutturazione del palazzo di New York rappresenta un passo strategico per lo sviluppo della nostra presenza negli Stati Uniti», ha dichiarato Maria Giovanna Paone, Presidente del CdA di Ciro Paone SpA. «Ci permetterà di valorizzare la brand identity e offrire un’esperienza immersiva ai clienti».

«È fondamentale sostenere lo sviluppo internazionale di aziende meridionali dinamiche come Kiton», ha aggiunto Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo. «Il Gruppo Ciro Paone è un’eccellenza capace di creare valore per l’economia reale e promuovere il Made in Italy nel mondo».