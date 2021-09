Kitt4Sme, industria manifatturiera 4.0: incentivi per servizi di intelligenza artificiale

È aperta una nuova open call di Kitt4Sme per soluzioni basate sull’intelligenza artificiale (AI) per l’industria manifatturiera. Kitt4Sme fa parte dell’iniziativa ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS) per digitalizzare l’industria manifatturiera, sostenuta da Horizon 2020 ed entrata ora nella sua quarta fase. In particolare, I4MS aiuta le PMI, i DIH e le Mid Cap a migliorare i propri prodotti, processi aziendali e modelli di business attraverso le tecnologie digitali.

Kitt4Sme fornisce alle PMI hardware, software e kit organizzativi attraverso una piattaforma digitale modulare e personalizzabile per introdurre l’intelligenza artificiale nei loro sistemi di produzione.

Il bando è rivolto alla comunità di sviluppatori di soluzioni AI (>TRL5) per estendere il portafoglio Kitt4Sme di servizi AI alle PMI manifatturiere, che riceveranno fino a 100.000 euro di finanziamento per soluzione.

Inoltre, i beneficiari avranno accesso al know-how tecnico e la possibilità di creare “storie di successo” per le loro soluzioni attraverso gli esperimenti pilota del progetto. Avranno anche l’opportunità di ottenere visibilità entrando nel RAMP Marketplace, una comunità di sviluppatori e utenti finali per l’Industria 4.0, e attraverso l’iniziativa I4MS.

Possono partecipare PMI e Mid Cap degli Stati membri dell’UE, Regno Unito e degli Stati associati a Horizon 2020.

Il bando selezionerà tra 10 e 20 progetti, che inizieranno a marzo 2022. La scadenza per presentare le candidature è il 15 settembre 2021.