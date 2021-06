Klaus Busse nominato “Design Hero” agli Autocar Awards 2021

Klaus Busse, Vice President Design di Stellantis, è stato nominato “Design Hero” all’edizione 2021 degli Autocar Awards. Questo premio di grande prestigio viene conferito ai professionisti che hanno apportato un contribuito significativo al design automobilistico, non solo nell’ultimo anno ma in tutta la loro carriera. Autocar ha voluto richiamare l’attenzione sul ruolo di Busse alla guida delle attività di design per Fiat, Alfa Romeo e Maserati, con il recente lavoro sulla Nuova 500 e la Maserati MC20, così come sulle concept car Alfa Romeo Tonale e Fiat Centoventi. Mark Tisshaw, direttore di Autocar, ha dichiarato: “Con la sua attività per Alfa Romeo, Fiat e Maserati, Klaus Busse ha svolto un ruolo determinante nel dare nuova vita non solo a uno, ma a ben tre marchi storici e molto amati. Con il design di vetture come la Nuova 500 e la Maserati MC20, Busse ha disegnato modelli memorabili e inconfondibili per tutti i segmenti del mercato. Basta osservare la concept Fiat Centoventi per capire che le sue creazione continueranno a incidere sulle tendenze di design del settore nei prossimi anni.”

Klaus Busse, Vice President Design di Stellantis, ha aggiunto: “E’ un immenso onore ricevere un premio così prestigioso. Voglio dedicarlo a tutto il team del nostro Centro Stile di Torino. Questo premio è un attestato al loro impegno e alla loro passione che accomuna il design italiano e i marchi di eccellenza per cui lavoriamo”. Laureato alla Coventry University, con una carriera che l’ha visto ricoprire ruoli di prestigio come quello di Chief of Interior Design in FCA North America, Klaus Busse possiede una vasta esperienza maturata in Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti e nel corso degli anni si è fatto apprezzare per la qualità del suo lavoro di design in campo industriale e nel settore automotive. Tra le vetture più recenti che gli hanno permesso di aggiudicarsi questo importante riconoscimento vi sono la splendida Maserati MC20, la prima super sportiva biposto a motore centrale del brand, e la Nuova 500 totalmente elettrica, che dimostra l’abilità di Busse nel modificare completamente il design di una vettura senza cambiarne la famosa silhouette. Busse è apprezzato anche per il suo lavoro di design sulla Fiat Centoventi, una concept car che ha suscitato grande scalpore al Salone di Ginevra 2019 durante il quale è stato celebrato il 120° anniversario del brand, così come per la concept Alfa Romeo Tonale, che rappresenta il primo passo del marchio nell’elettrificazione con un SUV compatto ibrido plug-in. Maggiori informazioni sugli Autocar Awards sono disponibili sul sito web: https://www.autocarawards.co.uk/

(ITALPRESS).