Kobe Bryant, l’omaggio a San Siro

Milano, 28 gen. (Adnkronos) – Al 24′ del primo tempo della sfida tra Milan e Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, il pubblico dello stadio San Siro ha tributato un applauso commovente per ricordare , scomparso insieme alla figlia in un incidente con l’elicottero. Nei minuti antecedenti alla sfida è stata posizionata a bordo campo la maglia “Bryant 24” per commemorare la tragica scomparsa del campione statunitense, tifoso rossonero. Accanto alla casacca un mazzo di fiori giallo viola e un pallone da basket con gli stessi colori.

Le foto scelte dai tifosi con l’hashtag #SempreKobe sul maxi-schermo, oltre a un video emozionale a luci soffuse accompagnato dagli applausi degli spettatori sulla colonna sonora di ‘Who wants to live forever’ dei Queen, così il Milan ha ricordato Bryant. Le due squadre hanno indossato il lutto al braccio.