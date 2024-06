Kosovo, una visita speciale all’Università della Calabria

La collaborazione culturale tra il Kosovo e l’Italia si è rafforzata notevolmente negli ultimi anni, evidenziando un legame crescente e diversificato tra i due Paesi. Vi è un impegno congiunto per rafforzare le relazioni bilaterali attraverso la cultura, creando ponti di comprensione e cooperazione che vadano oltre gli aspetti puramente economici e politici. Numerosi sono i rapporti di collaborazione didattica e scientifica tra i dipartimenti dell’Unical le università e istituzioni accademiche kosovare.

In occasione della XXIX Rassegna culturale folcloristica dedicata ad Anselmo Lorecchio, all’Unical, non poteva mancare la vicinanza alle comunità arbëreshe e in generale a tutte le minoranze linguistiche. Dunque a porgere i saluti c’era Lendita Haxhitasim, ambasciatrice della Repubblica del Kosovo in Italia. Forte è il legame con l’Università della Calabria che in passato ha messo a disposizione10 borse di studio per gli studenti del Kosovo, Paese in quei tempi fortemente provato dalla guerra. Tra quegli studenti c’era proprio Lendita Haxhitasim che ha scelto di laurearsi in Scienze Politiche, per poi conseguire il master in Relazioni Internazionalie e intraprendere la carriera diplomatica.