Kostantino Abate: Così coniugo musica, cinema e filosofia

Kostantino Abate, classe ’98, si muove a cavallo delle sue passioni che si intrecciano in un lavoro multiforme che abbraccia filosofia, musica e cinema. Attivo nel campo musicale da 8 anni, come produttore e beat-maker, da poco si è avvicinato al mondo della produzione cinematografica, sia in collaborazione sia autonomamente. Agli inizi del 2020, infatti, ha visto la luce il suo primo corto ‘Il Muro’, realizzato con il gruppo Four Dots e girato negli spazi dell’Ex Opg di Materdei, e ad oggi è in fase di post-produzione il corto ‘Empatia’, che vede l’attore Valerio Lombardi a recitare un monologo composto dallo stesso Abate.

In occasione della pubblicazione de ‘Il Muro’, siamo andati ad intervistarlo.



Quando sono nate le tue passioni e come si fondono tra loro?

Ho iniziato a dedicarmi allo studio della musica elettronica a 12 anni, da autodidatta, poi, nel corso degli ultimi due anni, sono arrivate le opportunità più interessanti che hanno permesso di trasformare questa passione in lavoro. Nel campo della creazione video, invece, prima de ‘Il Muro’ avevo esperienza solo nel video editing per il web, non a scopi artistici. Quando, però, il mio amico del liceo Giuseppe Morra mi ha proposto il suo progetto per la realizzazione di questo corto, mi ci buttai a capofitto. Da lì è partito il lavoro sul set, al termine del quale mi sono reso conto che avrei voluto continuare anche in quel campo, avendo anche la possibilità di mescolarlo ai miei studi musicali, ho, infatti, prodotto interamente anche il reparto audio de ‘Il Muro’.



Somiglianze e differenze tra i due corti?

‘Il Muro’ è una storia vera e propria, tratta da uno dei racconti dell’omonimo libro di Jean Paul Sartre. ‘Empatia’, invece, è un monologo, scritto da me: ero all’università, tra una lezione e all’altra, quando iniziò a montarmi dentro una forte rabbia che mi spinse a scrivere di getto. Man mano mi resi conto che sarebbe potuto venirne fuori un bel monologo e così l’ho adattato per quella forma. Tra i due, quindi, ci sono punti di contatto, perché ovviamente l’esperienza è quella e si va a sedimentare nello stile di una persona, ma sono due progetti diversi, sia come costruzione che come prodotto finale.



Sulla Four Dots cosa puoi dirci?

La Four Dots esisteva fin quando abbiamo terminato le riprese, poi ci siamo resi conto che, tra lo studio e il lavoro di ciascuno di noi, non saremmo riusciti a dedicarci con costanza al progetto di gruppo. Singolarmente, però, stiamo comunque lavorando tutti in questi ambiti: probabilmente ci rincontreremo e faremo altre cose.



Musica e cinema si incontrano anche con la filosofia?

Si intrecciano tutti gli elementi perché, se è vero che il cinema è un trampolino per portare la propria esperienza e metterla a disposizione di qualcun altro, poiché l’esperienza è un’esperienza di vita, travalicante il solo campo del cinema, allora è vero che dentro quel campo ci entrano tutti i campi della tua vita. In particolare la filosofia aiuta in fase di scrittura, di ideazione, ti fa avere le idee chiare su quello che vorresti fare, ti permette di lanciare un messaggio più profondo. Credo che sia una materia molto importante nel cinema.