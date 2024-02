Kuwait, nuovo ambasciatore presso la Santa Sede

Kuwait, Nuova Zelanda, Malawi, Guinea, Svezia e Ciad: sono i sei Paesi di provenienza dei nuovi ambasciatori che recentemente hanno presentato a Papa Francesco le lettere con cui vengono accreditati presso la Santa Sede. Durante l’udienza nella Sala Clementina, il Pontefice ha ricevuto le credenziali da ciascun rappresentante diplomatico; poi, rivolgendosi a essi e ai loro collaboratori e familiari. Per il Kuwait in particolare Sua Eccellenza il signor Yaqoub Yousef Alsanad, nuovo ambasciatore del Kuwait presso la Santa Sede, è nato il 27 dicembre 1969, è sposato e ha quattro figli. Si è laureato in Scienze politiche e Amministrazione pubblica (1992) presso l’Università di Kuwait, dipartimento di Commercio, Economia e Scienze politiche. Ha ricoperto i seguenti incarichi: attaché presso l’ufficio di Formazione e sviluppo, ministero per gli Affari esteri – Mae (1992-1995); ambasciata in Brasile (1995-2000); ufficio di Formazione e sviluppo, Mae (2000-2001); ufficio del Ministro, Mae (2001-2002); ambasciata in Canada (2002-2006) e in Spagna (2006-2009); missione permanente presso le Nazioni Unite, New York (2009-2010); ambasciatore in Kenya, presso l’unon, l’unep e l’un-habitat (2010-2014); ambasciatore non residente in Burundi, Tanzania e Rwanda (2013-2014); ambasciatore in Singapore (2014-2022), in Svizzera (dal 2022) e presso il Principato di Liechtenstein (da ottobre 2023).