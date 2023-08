Kvaratskhelia non prenderà parte alla prima partita di campionato con il Napoli per via di un affaticamento. Lo fa sapere in una nota la società partenopea. Il georgiano, nella seduta mattutina di oggi al SSCN Konami Training Center, ha infatti svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Lavoro personalizzato per Gaetano. Gli azzurri di Garcia scenderanno in campo per il loro esordio domani 19 agosto contro il Frosinone allo stadio Stirpe alle ore 18.30.