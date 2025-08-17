Kyashan – Il ragazzo androide, l’eroe tragico della Tatsunoko

di Alessandro Spagnuolo

Kyashan – Il ragazzo androide (新造人間キャシャーン, Shinzō ningen Kyashān) è un anime* cult giapponese del 1973 creato da Tatsuo Yoshida (吉田竜夫, Yoshida Tatsuo, morto il 5 settembre 1977, famoso per Judo Boy, Il Mago pancione etcì, Hurricane Polymar, Tekkaman e Yattaman) e prodotto da Tatsunoko Production (タツノコプロ?, Tatsunoko Puro). La serie si distingue fin dall’inizio per la sua atmosfera drammatica e cupa, in netto contrasto con molti cartoon contemporanei: gli sceneggiatori volevano una “favola di morte e disperazione” tipica di quei tempi. Ambientata in un futuro post-apocalittico, la trama segue il giovane Tetsuya Azuma (Kyashan), ibrido tra uomo e macchina, che combatte per salvare l’umanità da una dittatura robotica, affrontando temi di sacrificio, razzismo e umanità.

Etimologia del nome

Il titolo originale giapponese della serie è 新造人間キャシャーン (Shinzō Ningen Kyashān), che significa letteralmente “Neo-Umano Kyashan”. Quando la Tatsunoko decise di esportare l’anime all’estero, scelse come traslitterazione ufficiale in caratteri latini il nome Casshern (o in alcune edizioni Casshan). Ecco perché sul costume del protagonista campeggia la grande “C”: è l’iniziale della versione occidentale del suo nome.

In Giappone invece quella lettera non aveva senso di per sé: la pronuncia “Kyashan” era resa con katakana (キャシャーン), e non esisteva un vero significato dietro la scelta.

In sostanza:

“Kyashan” = pronuncia giapponese.

“Casshern/Casshan” = nome pensato per il mercato internazionale, da cui la C sulla tuta.

Quindi l’etimologia non rimanda a parole giapponesi o a significati simbolici particolari: è un nome inventato, costruito per suonare forte ed evocativo, e la “C” sul petto del personaggio è semplicemente un marchio grafico legato alla versione “Casshern”.



Trama (senza spoiler)

La serie racconta le vicende di Tetsuya Azuma, figlio del dottor Kotaro Azuma, brillante scienziato che crea quattro potentissimi androidi con lo scopo di aiutare l’umanità. Quando il primo (BK-1) va fuori controllo a causa di un fulmine, ribattezzandosi Briking Boss, inizia una rivolta robotica contro gli esseri umani. Per fermare questo esercito meccanico, Tetsuya offre di trasformarsi in un cyborg invincibile: nasce così Kyashan, l’“androide con cuore umano”. Insieme al fido cane robot Flender (creato dal cadavere del suo cane Lucky) e all’alleata umana Luna Kozuki (上月 ルナ, Kōzuki Runa), Kyashan combatte per riconquistare la Terra dalle macchine ribelli. La lotta è dura e piena di tragedie personali: l’eroe è accolto con diffidenza dagli umani e spesso gli scontri lasciano vittime innocenti, sottolineando un tono malinconico raramente visto nei cartoni per ragazzi.

Episodi

L’anime del 1973-74 consta di 35 episodi di circa 25 minuti l’uno. Per il ventennale nel 1993 è stato prodotto un OAV*** in quattro parti intitolato Kyashan – Il mito (in inglese Casshan: Robot Hunter). A differenza della serie a puntate, è una rielaborazione nostalgica della storia, realizzata in animazione più moderna.

Il manga** one-shot****

Non risulta alcun “manga one-shot” ufficiale dedicato a Kyashan negli archivi pubblici, al massimo è uscito nel 2023 un artbook di 49 pagine. In pratica, la saga è rimasta confinata all’audiovisivo: anime, OAV e un film live-action.

Manga

A differenza di molti anime, Kyashan non ha avuto un manga originale negli anni ’70. L’unico lavoro a fumetti legato alla serie è recentissimo: nel 2023 è uscito il manga Neo Human Casshern R, pubblicato su Champion RED (Akita Shoten). Si tratta di un sequel/spin-off che riprende i temi della saga classica, ma non del titolo originale. In precedenza non esistono opere manga monografiche degne di nota sul personaggio.

Stile visivo e qualità dell’animazione

Dal punto di vista tecnico Kyashan si distingue per una produzione di qualità superiore alla media del periodo. La regia vede coinvolti giovani talenti come Yoshiyuki Tomino (富野由悠季, Tomino Yoshiyuki, ancora prima di Gundam, ancora agli esordi ma già coinvolto in serie di rilievo come Astro Boy, Il Tulipano Nero Daitarn 3, prima di divenire il “padre” di Mobile Suit Gundam). La Tatsunoko, consapevole del potenziale del progetto, investì un budget insolitamente generoso per gli standard televisivi dei primi anni Settanta, ottenendo così una qualità visiva e narrativa che contribuì a fissare Kyashan come una delle opere più ambiziose e raffinate del suo tempo.



Il character design fu affidato al ventunenne Yoshitaka Amano (天野 喜孝, Amano Yoshitaka, poi celebre illustratore di Final Fantasy), conferendo al protagonista e ai robot un look originale e curato. L’animazione è dinamica, con scene di battaglia spettacolari per l’epoca. L’ambientazione visiva mischia scenari fantascientifici e ricordi della Seconda Guerra Mondiale: i paesaggi devastati, città in rovina e gli abiti dei nemici ricordano l’Europa degli anni ’40 (un richiamo voluto alla dittatura nazista). La tavolozza cromatica alterna colori brillanti per i robot dell’eroe a tinte scure per il mondo controllato dai nemici, enfatizzando il contrasto morale. Complessivamente lo stile è serio e adulto: gli aspetti comici sono ridotti al minimo e molti episodi hanno un carattere cupo e malinconico.

Musiche

La colonna sonora è un altro punto di forza: firmata dal grande Shunsuke Kikuchi (菊池 俊輔, Kikuchi Shunsuke, autore di musiche per Goldrake, L’Uomo Tigre, Dragon Ball ecc., morto il 24 aprile 2021), è ricca di motivi epici e melodie struggenti.

Particolarmente memorabili sono le sigle iniziali e finale: la sigla giapponese originale (“Shinzō ningen Casshern”) è interpretata dal cantante Isao Sasaki (ささきいさお, Sasaki Isao), e ha un tono energico e glorioso ed ancora oggi un pezzo amato dagli appassionati.

In questo video trovate entrambi le sigle:

E una delle rare apparizioni live:

La sigla italiana – cantata da Raffaella Ferrari dei Cartoonmatti – mantiene lo spirito epico ma con testi adattati all’italiano:

Film animati

L’unica produzione in formato “film” è l’OAV del 1993 Kyashan – Il mito (titolo originale Casshan: Robot Hunter), con 4 episodi di circa 30 minuti l’uno.

Nel 1993, a vent’anni di distanza dalla serie originale, lo studio Tatsunoko Production decise di riportare in vita l’epopea di Kyashan con una produzione inedita e più matura: nacque così l’OAV Kyashan – Il mito (titolo originale Casshan: Robot Hunter). Si tratta di una mini-serie composta da quattro episodi, ciascuno della durata di circa trenta minuti, concepita non tanto come un semplice omaggio all’anime di culto, ma come una rivisitazione che ne amplifica i toni oscuri e le tensioni drammatiche.

Dietro la regia troviamo Hiroyuki Fukushima, affiancato alla sceneggiatura da nomi illustri come Shō Aikawa, Emu Arii e Hideki Kakinuma, mentre il character design è opera del talentuoso Yasuomi Umetsu, che dona a Kyashan un aspetto adulto, scolpito e carico di fascino visivo, molto lontano dalle linee più semplici della versione originale. Il design meccanico di Kimitoshi Yamane e le musiche orchestrali di Michiru Ōshima completano il quadro, conferendo allo stile visivo e sonoro un profilo moderno e oscuro, in linea con le intenzioni di un’opera rivolta a un pubblico più maturo.

Caratterizzata da atmosfere suggestive, l’opera amplifica i riferimenti politici (citando addirittura metaforicamente campi di sterminio e totalitarismi) e aggiunge inediti elementi horror e nichilisti: gli antagonisti appaiono più terrificanti, la Terra è in pieno declino e le speranze umane sembrano ridotte all’osso.

L’edizione italiana, portata nel nostro paese in VHS da De Agostini e successivamente in DVD dalla Yamato Video, rispecchia questa vision più cupa e sofisticata, sebbene passi attraverso un doppiaggio legato all’adattamento americano, spesso giudicato “libero” nelle scelte linguistiche. In Italia, Kyashan – Il mito ha anche conosciuto una seconda vita grazie alla distribuzione nel 2011 sul canale Man-ga su Sky.

Nel giugno 2022, con il sessantesimo anniversario della Tatsunoko Production, l’OAV è tornato sugli scaffali in una nuova edizione home video curata da Anime Factory. Un cofanetto Blu-ray ricco di dettagli tecnici di alto livello, sottotitoli italiani fedeli e un booklet esclusivo ha celebrato la rimasterizzazione di questa opera nostalgica e al tempo stesso intensa.

Live action

L’adattamento live-action più noto è il film Kyashan – La rinascita (キャシャーン?, Casshern), uscito in Giappone nel 2004 e diretto da Kazuaki Kiriya (紀里谷 和明, Kiriya Kazuaki), pseudonimo di Kazuhiro Iwashita (岩下 和裕, Iwashita Kazuhiro). Questa pellicola è un remake libero dell’anime, con colonna sonora di Hikaru Utada (宇多田ヒカル?, Utada Hikaru, all’epoca moglie del regista) e scenografie interamente digitali. Il film vide il protagonista (interpretato da Yūsuke Iseya) in una rilettura molto stilizzata della storia originale. Fu distribuito in Italia nel luglio 2006 ma non riscosse particolare successo.

Spin-off e crossover

Nel corso degli anni la saga di Kyashan ha generato alcuni spin-off e crossover, soprattutto in campo videoludico e reboot animati. Ecco un elenco degli spin-off principali e delle apparizioni di Kyashan in contesti crossover:

1993 – Casshan: Robot Hunter (titolo italiano Kyashan – Il mito), OAV di 4 episodi spin-off .

2008 – Casshern Sins , serie anime reboot di 24 episodi prodotta da Madhouse (remake piuttosto libero).

2023 – Neo Human Casshern R, manga sequel/spin-off (ristampa del manga in corso).

Altri crossover canonici con cartoni o anime tradizionali non se ne contano; le apparizioni di Kyashan si limitano in genere a questi prodotti “multimedia” e a citazioni vaghe in opere dello stesso genere.

Ordine cronologico

Per chi si avvicina al franchise Casshern/Kyashan, l’ordine consigliato (in base all’uscita) è:

Kyashan – Il ragazzo androide (serie TV, 1973–1974). Casshan: Robot Hunter (OAV Kyashan – Il mito, 1993). Kyashan – La rinascita (film live-action, 2004). Casshern Sins (serie TV anime 2008–2009).

Il manga Casshern R del 2023 è di lettura facoltativa a parte.

Premi

Non risultano premi significativi conferiti all’anime originale né ai suoi adattamenti diretti. Il film live-action del 2004 fu presentato nelle rassegne (ad es. al Torino Film Festival), ma non ottenne riconoscimenti rilevanti. In generale, Casshern è più noto come cult storico che per trofei vinti.

Videogiochi

Kyashan è apparso in vari videogiochi, soprattutto come personaggio giocabile nei titoli Tatsunoko crossover. Ecco i principali:

2000 – Tatsunoko Fight (PlayStation): picchiaduro 2D con Casshern lottatore giocabile.

2008 – Tatsunoko vs. Capcom: Cross Generation of Heroes (Arcade/Nintendo Wii): crossover con eroi Capcom, Casshern protagonista.

2010 – Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars (Nintendo Wii), versione americana per console del cross-over con personaggi Tatsunoko.

Non esistono videogiochi dedicati esclusivamente a Kyashan (tranne mini titoli flash o fan game); la sua presenza più duratura è appunto in questi titoli crossover.

Censura italiana

In Italia Kyashan fu trasmesso per la prima volta solo negli anni ’80 sulle TV private. L’edizione italiana manteneva generalmente inalterato il contenuto narrativo (titolo tradotto come Kyashan il ragazzo androide), senza segnalazioni di episodi tagliati. Va tuttavia ricordato che, data la sua violenza e drammaticità (nera quasi quanto quella di Ken il guerriero), la serie risultava piuttosto scura per il pubblico dell’epoca: in pratica, fu trasmessa integrale ma ai tempi fu vista come un cartone atipico e “adulto”.

Citazioni e Omaggi in Altri Anime

Kyashan ha lasciato impronte soprattutto tematiche: ad esempio le figure di cyborg tormentati e dittatori robotici ricorrono in molti anime successivi di fantascienza. Non esistono però veri e propri cameo o tributi palesi in serie di grande diffusione, la sua eredità è più concettuale: il viaggio solitario di un eroe mezzo macchina riecheggia in opere come Casshern Sins (diretto reboot) e in numerosi anime/post-apocalittici successivi, ma senza riferimenti espliciti.

Influenze sugli altri autori

Non ci sono testimonianze dirette di mangaka celebri che citano Casshern come influenza primaria. Il franchise ha ispirato più che altro i registi di videogame e i creatori di altri anime fantascientifici (come Casshern Sins stesso). In sintesi: Kyashan è un classico riconosciuto, ma i mangaka non lo menzionano esplicitamente come modello.

Curiosità

La C sul petto: il personaggio indossa una grande C sul costume perché la romanizzazione ufficiale del nome è Casshern (con la “C” iniziale). Negli anni ’90 la serie venne infatti ribattezzata Casshan in alcuni Paesi , aggiungendo confusione sui titoli.

Nemico storico: Briking Boss , l’ androide tiranno , fu disegnato per ricordare figure reali: sembra ispirato a Benito Mussolini nell’aspetto, e con tratti di Hitler nel carattere (ama la pittura e gli animali). I suoi robot salutano con il braccio teso e diffondono i deologie darwiniane , rimandando chiaramente ai totalitarismi degli anni ’40.

Prima fine: la serie terminò dopo 35 episodi principalmente perché lo sponsor giapponese fallì a causa della crisi petrolifera del 1973. È per questo che non ebbe una seconda stagione .

Live-action alla Shakespeare: il regista del film del 2004, Kazuaki Kiriya, dichiarò di essersi ispirato poco all’ anime ma molto a Hamlet e all’avanguardia russa per realizzare Kyashan – La rinascita. Il film fu uno dei primi a usare sfondi totalmente CGI.

Videogiochi: il game designer Shinji Mikami (creatore di Resident Evil) ha dichiarato che nel 2010 realizzò il videogioco Vanquish “pensando a Kyashan”: voleva un’eroe che corresse e volasse sparando alle macchine come Casshern.

Conclusione

A 50 anni dall’esordio, Kyashan – Il ragazzo androide rimane un titolo di culto. Pur nato come cartone per ragazzi, il suo tono fortemente drammatico e i temi adulti ne fanno ancora oggi un’opera discussa. Sia i nostalgici che i neofiti apprezzano ancora questo cyborg eroico per il suo carisma e la sua genuinità. Kyashan ha dato vita a miti iconici (l’eroe mascherato, il dittatore meccanico, l’anima robotizzata) che hanno arricchito l’immaginario anime globale. In conclusione, Casshern/ Kyashan non è solo un pezzo di storia televisiva degli anni ’70, ma un marchio indelebile nella fantascienza animata, capace di stupire con la sua visionaria miscela di epica, tragedia e speranza.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, attualmente è possibile guardarlo su Amazon Prime Video https://www.primevideo.com/detail/0SGKQHYM3O0PXPVFJYFWTOMVVD/ref=atv_sr_fle_c_sre999aa_1_1_1?sr=1-1&pageTypeIdSource=ASIN&pageTypeId=B08QDN6P81&qid=1755425953527,

mentre Kyashan – Il Mito è visibile su Anime Generation di Prime Video https://www.primevideo.com/detail/Kyashan—Il-Mito/0QAQXPC53F97W1LG1XXVEM7YOV,

così come Kyashan Sins https://www.primevideo.com/detail/0GUUDA55FIZHIHS3WBYPA1T2QZ/ref=atv_sr_fle_c_sre999aa_2_1_2?sr=1-2&pageTypeIdSource=ASIN&pageTypeId=B08Q7C7JX4&qid=17554259535

Buona visione

*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.

**Manga

I manga sono fumetti giapponesi. Si distinguono per alcune caratteristiche uniche. Innanzitutto, la lettura avviene sempre da destra verso sinistra, partendo dall’ultima pagina. Molti manga sono stampati in bianco e nero, focalizzandosi sul dettaglio del tratto e sull’espressività dei personaggi. Lo stile di disegno è spesso caratterizzato da occhi grandi e intensi, capelli dalle forme e colori vivaci, e un’enfasi sulle reazioni emotive attraverso espressioni facciali e simbolismi visivi.

Spokon

Il termine spokon (スポ根) nasce in Giappone dall’unione di “sport” (スポーツ, supōtsu) e “konjō” (根性), che significa grinta, forza di volontà. Questo genere racconta storie sportive dove l’elemento centrale non è solo la competizione, ma soprattutto il percorso interiore dei protagonisti, fatto di sacrifici, allenamenti estenuanti e determinazione incrollabile. Lo spokon celebra la volontà di non arrendersi mai, trasformando lo sport in una scuola di vita. È un racconto epico in cui ogni partita è una battaglia, e ogni sconfitta diventa un passo verso la crescita.

****One-Shot

Nel mondo del manga, un one-shot è una storia autoconclusiva, generalmente pubblicata in un singolo capitolo, che presenta una trama completa con personaggi, ambientazione e conclusione all’interno di un numero limitato di pagine. La sua caratteristica fondamentale è l’autonomia narrativa: non prevede seguiti o serializzazioni, e si sviluppa interamente in una sola pubblicazione, anche se può variare in lunghezza da una quindicina a oltre cento pagine.

***OAV

L’OAV (Original Animation Video) è un episodio o una serie di episodi anime che vengono prodotti direttamente per il mercato home video (VHS, DVD, Blu-ray, streaming on demand) senza essere trasmessi prima in televisione o al cinema. Pensa agli OAV come a degli “speciali” o delle “uscite dirette per il video” che spesso approfondiscono storie secondarie, esplorano universi alternativi o continuano trame di serie TV già concluse, offrendo maggiore libertà creativa rispetto alle produzioni destinate al palinsesto televisivo.

Moe

La parola “moe” (萌え) è un termine giapponese usato nel mondo degli anime e manga per descrivere un sentimento di affetto, attrazione o tenerezza verso un personaggio (di solito femminile) che ha caratteristiche adorabili, ingenue o protettive.