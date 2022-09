Kyklos 4.0, soluzioni hi-tech per la manifattura: fino a 150mila euro ai consorzi di imprese

Il progetto europeo KYKLOS 4.0 è alla ricerca di soluzioni innovative per migliorare i processi di produzione digitale.Il nuovo bando invita a presentare proposte per lo sviluppo di una o più soluzioni innovative in ambito manifatturiero in cui si dovrà realizzare un esperimento pilota in un ambiente di produzione.

Le soluzioni proposte devono dimostrare di avere un elevato potenziale innovativo ed essere pronte a esplorare le opportunità di commercializzazione entro la fine del periodo di sperimentazione. Gli esperimenti dovranno quindi essere realizzati nell’arco di otto mesi, suddivisi in tre fasi: Pianificazione (1 mese), Implementazione (6 mesi) e Commercializzazione e sostenibilità aziendale (1 mese).

Le proposte devono essere presentate da consorzi di 2-3 soggetti, tra cui almeno una PMI e un partner industriale. Il consorzio che presenta una proposta deve essere guidato da una PMI nel ruolo di sviluppatore/integratore di tecnologie, mentre il partner industriale ospiterà l’esperimento pilota per la convalida e la dimostrazione della soluzione sviluppata.

I consorzi selezionati potranno ricevere fino a 150.000 euro, con un limite di 60.000 euro per entità, nonché l’accesso alle tecnologie di KYKLOS 4.0, supporto aziendale e opportunità promozionali e di crescita della visibilità aziendale. Candidature entro il 12 ottobre 2022.