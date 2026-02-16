L.A., Italia celebra Arbore: il 12 marzo a Hollywood il memorabile concerto del 1993 a New York

Il film sul memorabile concerto di Renzo Arbore con la sua Orchestra Italiana del 1993 al Radio City Music Hall di New York sarà proposto nel ricco programma della 21ª edizione di L.A., Italia – Film, Fashion and Art Festival, portando a Hollywood l’entusiasmo di una serata che ha fatto storia, anche grazie allo straordinario lavoro manageriale di Adriano Aragozzini, determinante nella costruzione e nello sviluppo internazionale del progetto musicale.

La proiezione è in calendario il 12 marzo al TCL Chinese Theatre di Hollywood: un concerto-evento che segnò l’inizio della fortunata serie dei tour statunitensi di Arbore e dell’Orchestra Italiana. Proprio quella tappa newyorkese fu il primo capitolo di un lavoro che avrebbe portato la musica napoletana e la tradizione italiana nei teatri più prestigiosi degli Stati Uniti, ad eccezione di quelli della West Coast, dove il popolare showman ed i suoi musicisti non si sono mai esibiti, malgrado il territorio accolga da sempre una nutrita comunità italo-americana, in particolare di origine campana.

Un’assenza che lo stesso Arbore commenta con rammarico: «Eravamo sempre in giro tra gli USA e il resto del mondo e dunque non è capitato di fare un concerto da quelle parti. Col senno di poi, me ne rammarico», ha detto Arbore, raggiunto al telefono mentre il libro per lui scritto da Andrea Scarpa “Mettetevi comodi. Vita, peripezie e tutto il resto” continua ad essere un best-seller.

La proiezione hollywoodiana del concerto al Radio City Music Hall di New York assume così un valore simbolico: rappresenta un ideale approdo sulla costa occidentale di un viaggio musicale iniziato oltre trent’anni fa, contribuendo a celebrare una pagina storica della musica italiana nel mondo.

Promosso con il sostegno del Ministero della Cultura, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del MIMIT e del MIT, L.A., Italia – Film, Fashion and Art Festival 2026 è realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Rainbow e Givova. Chairperson della manifestazione è Raffaella De Laurentiis, mentre il Presidente è Filippo Puglisi Alibrandi. Tra gli altri momenti clou del festival già annunciati dal produttore Pascal Vicedomini, la premiere USA di “Anna”, di e con Monica Guerritore; la proiezione speciale delle commedie italiane campioni d’incasso dell’anno “Buen Camino” con Checco Zalone, “Oi vita” di e con Pio e Amedeo, “La vita va così” di Riccardo Milani. E poi il film “Two Billion Hearts”, dedicato alla storica finale della FIFA World Cup USA ’94, per anticipare idealmente il Mondiale diffuso 2026.