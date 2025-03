L’accessorio più glamour del momento nella moda maschile: la spilla-gioiello

Da un po’ di mesi a questa a parte, impera un nuovo diktat nella moda: la spilla-gioiello da uomo.

E che gioiello!?

Non un semplice spillo da merceria ma veri e propri oggetti haute-jewelry.

Accessorio-cult, putroppo, non proprio accessibile a tutti ma di grande appeal per chi può permetterselo.

Spille-decor per pochi eletti, dunque, appuntate sul bavero delle giacche indossate da divi, attori e cantanti in occasioni importanti (come al Festival di Sanremo, al Super Bowl, ai Grammy ecc…).

Ninnoli-gioiello abbastanza inusuali ma, adesso, ritornati in auge nel guardaroba della moda maschile up-level.

Spille tempestate di diamanti (veri, ovviamente!), con rubini, smeraldi ed altre pietre preziose che rendono assolutamente sofisticato e di gran classe gli outfit maschili più trendy del momento.

Monili fashion che, oltre al valore prettamente “modaiolo” per chi lo indossa, denotano anche un allure ed uno spirito chic e raffinato.

Assicurata al 100% un’entrèe d’effetto e di grande impatto alle serate di gala come pure agli appuntamenti più mondani; piccolo esempio: Lewis Hamilton indossa spesso spille Cartier; Adrien Brody al Met Gala 2025 ha sfoggiato una maxi-spilla tempestata da oltre 70 carati tra diamanti e smeraldi (firmata dalla designer di gioielli Elsa Jin come ecc…); l’attore Joe Alwyn ai recenti Oscar ha sfilato sul red-carpet con un monili a più zeri appuntato sulla giacca ecc…

E tante, tantssime spille-gioiello da uomo imperversano anche nelle sfilate (Prada, Dolce&Gabbana, Dior, Valentino su tutti) per il prossimo inverno.

Dalla versione fermacravatta al “semplice” spillo da fazzoletto da taschino, il gioiello da uomo sotto forma di spilla è, quindi, diventanto assolutamente imprescindibile per rendere elegante e raffinato un outfit di alto livello e per impreziosire con fascino d’antan un abito da sera.

Le spille che brillano sul rever di giacche “seriose” come pure sul bavero di smoking da gran sera o sul cappotto sartoriale, infatti, massimizzano look tradizionalmente classici, per renderli lussuosamente glamour e moderni.

Stupisce quest’ultima tendenza della moda uomo? No e non dovrebbe visto che, già in epoca greca e romana, era costume per gli uomini appuntarsi le toghe e le vesti con spilloni e fermagli dalle fatture-gioiello.

Stessa cosa per l’epoca barocca come pure per gli inizi degli anni ’20 dello scorso secolo con modelli in onice ed altre pietre preziose dalle fattezze art-decò che, oggi, vengono gelosamente custodite nei più importanti musei del mondo.

Ovviamente, come si diceva prima, non tutti possono permettersi (visto anche i tempi correnti) dei veri e propri gioielli. Ostacolo che, però, può essere aggirato facilmente, acquistando spille in argento o in versione più “povera” in metallo con zirconi o strass. Alla fine, è l’effetto che conta.

Cambia la sostanza ma non l’apparenza!