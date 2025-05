L’ Arte del Fallire

di Annamaria Spina

C’è una scena che pochi dimenticano nel mondo : Maria Callas, sul palcoscenico dell’Opera di Parigi, canta con la voce che si spezza.

L’intensità è sublime, il timbro vacilla, il pubblico è in silenzio. Alcuni piangono.

La voce, quella voce che l’ha resa divina, la sta abbandonando. Ma lei resta lì, immobile, bellissima, regale. E canta, nonostante la fine.

Quella sera non fu Maria Callas a fallire…fallì l’ideale dell’artista invincibile, ma nacque qualcos’altro: la sacralità della caduta.

Ecco il punto: anche il fallimento può essere arte, anche nel business. Viviamo in un’epoca che idolatra la scalata, ma ha dimenticato la nobiltà della caduta. Tutto è costruito per vincere: piani industriali, pitch perfetti, KPI, forecast, exit strategy, ma nessuno educa a cadere bene. Eppure è lì nella caduta, che si misura la verità di un’impresa. Il suo stile, il suo carattere.

Chi ha detto che il fallimento aziendale sia una disfatta? Chi ha stabilito che chi chiude, perde? E soprattutto: perché si è smesso di considerare il fallimento come fase fisiologica, nobile e persino necessaria del ciclo d’impresa?

È sbagliata l’idea che un’impresa debba durare per sempre, che la sua traiettoria debba essere solo espansiva, crescente e trionfale. L’impresa è un organismo vivo e in quanto tale può sbagliare, invecchiare, rompersi, mutare, può anche morire, e in tutto questo non c’è nulla di disonorevole.

La vergogna del crollo è il vero fallimento! Fallire non è chiudere una sede, non è andare in liquidazione, non è licenziare. Il vero fallimento è non voler guardare in faccia la realtà. È nascondere la crisi sotto i report, posticipare l’inevitabile, salvare le apparenze mentre dentro tutto si sgretola. È non avere il coraggio di fermarsi, ascoltare, comprendere, evolvere.

Un imprenditore che fallisce ma racconta con verità il suo crollo, educa un’intera generazione alla profondità. Uno che nasconde, giustifica o finge, invece, contagia il mercato con la paura, il silenzio e l’ipocrisia. Come Maria Callas, ci vuole coraggio per restare sul palco quando la voce trema, ma in quel tremito si forma una nuova arte: l’arte della vulnerabilità elegante.

Esistono imprese che hanno cambiato il mondo non perché hanno avuto successo, ma perché hanno trasformato la propria crisi in testimonianza. Ci sono aziende che si sono fermate nel punto esatto in cui avrebbero potuto perdere tutto: reputazione, visione, identità. E invece hanno scelto la via difficile e dignitosa: quella del silenzio operoso, della rifondazione, della discesa volontaria. Quelle aziende oggi non esistono più probabilmente, ma hanno lasciato metodo, bellezza, visione, significato e dignità. E sono ricordate. Più di tante multinazionali sopravvissute senza anima.

Chi ha mai provato a creare qualcosa di grande sa che il fallimento è una possibilità concreta e lo accetta. Chi invece costruisce solo per evitare il rischio….non innova, non ama, non vive.

Il fallimento aziendale, quando è ben vissuto e accettato, diventa un atto di responsabilità verso il proprio team e i propri valori, un atto di coraggio verso il mercato che ha bisogno di verità, un atto creativo, perché nel punto zero si può ripensare tutto. Proprio come l’artista che smette di cantare per ritrovare la propria voce, anche l’impresa che fallisce può rinascere, con più grazia, più radicamento, più essenza.

Chiunque guidi un’impresa oggi dovrebbe studiare il modo in cui Maria Callas ha affrontato la fine….con compostezza, con bellezza, con verità. Ogni impresa che fallisce è come una vita che crolla….e ogni vita che cade ha lo stesso suono sordo e vertiginoso di un’impresa che non riesce più a reggersi. Ma in entrambe, vita e impresa, la caduta non è l’ultima parola,…è una soglia. Cadere è, in fondo, un privilegio dell’umano e del creativo. Solo chi crea può perdere. Solo chi ama profondamente può sbagliare, solo chi tenta di cambiare le regole può essere travolto dal loro ritorno. Ed è proprio in quel vuoto, in quella vertigine, che nasce una nuova possibilità.

Volendo continuare a fare un paragone con il mondo dell’arte, così come Maria Callas, un altro esempio è stato quello di Édith Piaf: piccola, minuta, un’esistenza segnata da abbandoni, tragedie, perdite, scandali, solitudine. Più di una volta sembrava finita: la salute compromessa, la voce spenta, l’amore distrutto. Eppure, ogni volta, tornava sul palco. Non per orgoglio….per urgenza interiore.

Perché il dolore, quando è trasformato in arte, diventa missione. La sua voce non era più solo voce. Era resa, memoria, verità.

Quando canta “ Non, je ne regrette rien “, non è solo una canzone,…..è un bilancio esistenziale. Un testamento da leader dell’anima.

Piaf, come Callas, ha fallito mille volte, ma ha trasformato ogni fallimento in un’impresa di senso. E se oggi ci emoziona ancora, è perché non ha mai nascosto la caduta.

Chi vive intensamente e chi guida un’impresa in modo autentico, percorre gli stessi archetipi: la visione, il sogno, la passione che rappresentano l’entusiasmo iniziale. Poi c’è la fase del picco, il momento in cui tutto sembra funzionare, fluire, crescere. Dopo la crisi: il mercato cambia, la fatica prende il sopravvento. Il crollo, qualcosa si rompe, dentro e fuori…..e qui nasce la possibilità di visione nuova, rinascita.

Le imprese che falliscono possono scegliere se essere rimpianti o rivelazioni. Le vite che cadono possono scegliere se diventare ferite o fari.

Nel business come nella vita, il successo a volte inganna. Ti convince di essere intoccabile, ti distrae dalla tua essenza, ti fa correre senza più ascoltare. Il fallimento, invece, ti costringe a guardarti davvero, a fare i conti con l’eccesso, con la cecità, con l’orgoglio, con l’errore…e soprattutto: con ciò che conta veramente.

In quell’istante in cui tutto sembra perso, nasce un’intuizione: “Non ho più niente da difendere, solo qualcosa da creare”.

Ecco perché fallire è quasi un atto sacro! …perché spoglia, perché costringe alla verità, perché ti mette nelle mani l’unico capitale che conta: una nuova visione. Lo sapevano gli antichi, lo sa chi ha vissuto: le cadute personali o aziendali, non sono anomalie, sono riti di passaggio. Quando un imprenditore attraversa un fallimento, se lo fa con onore, può diventare un maestro di senso. Quando un essere umano affronta il dolore della propria rovina, può diventare una guida silenziosa per altri.

La nuova economia ha bisogno di questa alleanza. Tra chi ha vissuto e chi ha osato. Tra chi ha sbagliato e chi ha capito. Tra chi ha perduto….e ha deciso comunque di cantare ancora. Perché alla fine, il vero capitale non è ciò che abbiamo costruito, ma ciò che siamo diventati quando tutto sembrava crollare.

“Non si fallisce per debolezza. Si fallisce per avere avuto il coraggio di tentare l’impossibile”