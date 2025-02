L’Associazione Ipazia, la buona scrittura come progetto di cittadinanza attiva

di Fiorella Franchini

Nella moderna economia di mercato che produce, oltre alla ricchezza, anche diseguaglianze, queste sono più sopportabili dagli individui in una società ricca di associazioni perché rappresentano reti di relazioni sociali in cui le persone possono condividere valori e finalità. Nasce da questa esigenza psicologica e sociale l’iniziativa di un gruppo di giovani di Visciano, borgo delle nocciole e del culto della Madonna del Carpinello,

Carmela Esposito. Giuditta Carrella, Simone Bernardo, Valentina Soviero, Teresa Castaldo e Marica D’Elia, Lucia Santorelli, Antonia Montanaro, guidati dall’avvocato Tony Soviero, hanno dato vita nel 2023 all’Associazione culturale Ipazia con l’obiettivo di promuovere “un’idea di cultura che sia strumento di crescita civile, essenziale per la tenuta del sistema democratico”.

Secondo l’antropologo Marco Aime “la cultura, presa nel suo significato etnografico più ampio, è quell’insieme che include conoscenze, credenze, arte, morale, legge, costume e ogni altra capacità e usanza acquisita dall’uomo come appartenente a una società”, dunque deve essere utilizzata e messa in pratica. In questa prospettiva l’Associazione Ipazia ha organizzato eventi che hanno attirato l’attenzione di personaggi pubblici, istituzioni e cittadini i quali hanno condiviso il desiderio di un sapere volto a superare le differenze e a promuovere la crescita dei singoli e della collettività.

Nel nome della filosofa alessandrina, simbolo della libertà di pensiero, in poco più di un anno, l’Associazione ha presentato autori provenienti da tutta l’Italia, ha organizzato focus su temi di attualità, momenti dedicati alla creatività, partnership con enti del Terzo settore. Tra le sue iniziative più significative spicca il Premio Letterario “Storie di lotte quotidiane per l’emancipazione femminile”, lanciato nell’aprile 2023. Un successo che ha spinto a promuovere un nuovo concorso letterario nel 2024, “La scrittura come impegno civile”, giunto alla sua seconda edizione, un progetto di cittadinanza attiva che mira a far riflettere sul ruolo dell’intellettuale contemporaneo e della cultura.

“Fare Cultura” significa, anzitutto, creare una coscienza civile, diventare consapevole della propria dignità per reagire a tutto ciò che offende la nostra coscienza: “altrimenti la cultura non serve a nulla” affermava Oriana Fallaci. In questa prospettiva, nonostante la grande diffusione di social media e influencer, la scrittura resta uno dei mezzi più potenti per attivare la funzione critica del pensiero. Un concorso letterario che premia la buona scrittura e l’impegno intellettuale svolge una funzione civile preziosa perché, come sostiene Filippo la Porta, “scrivere bene è una forma di impegno intellettuale in sé” in quanto un testo chiaro, accattivante, ben costruito non smette mai di interrogare il pubblico, sfidandolo a trovare una propria posizione. Se, poi, aggiungiamo anche un contenuto che rispetta la memoria del passato, l’osservazione del presente, la progettazione del futuro, questo può contribuire al progresso civile e morale della società.

Per Walter Siti, uno dei più importanti scrittori contemporanei scrivere racconti e romanzi “impegnati”, significa “curare il nostro stile di scrittura per non cadere nei luoghi comuni, evitare le trappole del sentimentalismo e della retorica, affinare lo sguardo per raccontare la realtà senza edulcorarla o piegarla alle ideologie. Perché la vocazione autentica della letteratura è quella del bastian contrario, che mette in discussione le certezze adottando un punto di vista laterale, inedito e mai scontato sul mondo”.

Dall’entroterra napoletano, spesso ingiustamente trascurato, L’Associazione Ipazia prova a indicare una via: promuovere la buona scrittura e favorire l’incontro democratico e anticonformista degli intellettuali, per creare idonee pratiche culturali con potere di contagio sociale, opposte al disimpegno, all’intrattenimento a tutti i costi, all’imposizione della letteratura-cabaret.

Una scelta difficile da rendere vitale, una sfida da raccogliere con il contributo di tutti.