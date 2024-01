L’associazionismo imprenditoriale della Penisola Sorrentina si organizza per il 2024

A partire da questo mese le associazioni Confindustria Turismo Penisola Sorrentina, Confcommercio Sorrento e Atex Penisola Sorrentina si incontreranno mensilmente per discutere di proposte da presentare alle istituzioni, di analisi sulle priorità territoriali, di iniziative da organizzare sui territori. “Le tre associazioni – si legge in una nota firmata da Sergio Fedele, presidente Atex Campania, Mario Colonna, vice presidente Sezione Turismo di Confindustria Napoli, e Vincenzo Ercolano, presidente Confcommercio Sorrento – intendono dare un contributo fattivo per lo sviluppo, la protezione e la regolamentazione del turismo. Un percorso già avviato nel 2023 che le associazioni intendono rafforzare con metodo e continuità. Con la consapevolezza della diversità dei rispettivi ruoli, le associazioni sperano di rafforzare il rapporto con le istituzioni locali attraverso una interlocuzione costruttiva. Ovviamente sui vari argomenti verranno coinvolte altre associazioni della filiera turistica e stakeolder”.