Il buon governo dei parchi e dei giardini: convegno nazionale a Caserta

Scoprire i parchi ed i giardini storici guardando al futuro come ulteriore occasione di crescita e sviluppo anche grazie alle nuove tecnologie, sarà questo il tema principale della tre giorni del convegno “Il buon governo dei parchi e dei giardini storici: cura e manutenzione” organizzato dell’Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini a Caserta e coadiuvata da numerosi sponsor tra i quali Assoimpredia, l’associazione nazionale imprese di difesa e tutela ambientale. Interessanti interventi di tecnici, agronomi e giardinieri professionisti faranno da cornice ai vari momenti di condivisione esperienziale legati ad interessanti visite guidate. La scelta dell’Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini di organizzare l’Assemblea Nazionale 2019 a Caserta, da giovedì 10 ottobre a sabato 12, è legata all’intento di valorizzare l’importantissima testimonianza storica dei giardini e dei parchi che sussistono in questa città, gli stessi luoghi saranno anche oggetto di numerose visite guidate rivolte a tutti i partecipanti.

Anche Assoimpredia parteciperà attivamente attraverso il proprio segretario nazionale Alberto Patruno che interverrà venerdì 11 alle 14,30 esponendo a tutti i presenti lo scopo e la mission di Assoimpredia condividendo le conoscenze tecniche dei propri associati, vero punto di riferimento nazionale nell’ambito della tutela ambientale. “Le partecipazioni a questi importantissimi appuntamenti a livello locale e nazionale rappresentano per Assoimpredia ennesime occasioni di crescita e di condivisione. Per questo, ma anche per il profondo legame che lega Assoimpredia al territorio campano, abbiamo deciso di sostenere fino in fondo l’Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini e la propria Assemblea Nazionale 2019” ha commentato il segretario di Assoimpredia Alberto Patruno.

L’assemblea aprirà i battenti giovedì 10 ottobre con la registrazione dei partecipanti che avverrà presso il Golden Tulip Plaza Hotel di Caserta, in viale V. Lamberti alle ore 12.

IL PROGRAMMA

Giovedì 10 ottobre

12,00-13,15 Registrazione in hotel

14,00-18,00 Reggia di Caserta – visite guidate Parco e Giardino Inglese

18,30 Raduno in Piazza Vanvitelli – Villa Comunale

19 Visita Centro Storico

19,30 “Il Cortile”

22 Rientro in hotel

Venerdì 11 ottobre

8,45-13,15 Convegno

13:,30 Pranzo

14,30 Spazio Sponsor

15,30-18 Assemblea Nazionale

20,30 Cena di Gala

Sabato 12 ottobre

8,30 Visita guidata ai “Ponti della Valle” Acquedotto Carolino

11 Visita guidata al Bosco di S.Silvestro, Oasi Ambientale WWF

11,30/13 Visita guidata all’Oasi e all’antica Vigna Borbonica

13 Buffet

15,30 Rientro a Caserta