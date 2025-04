L’ Economia, senza limiti territoriali, è ferma e non da segni di ripartenza. Non così la finanza.

Il marasma generale, è palese, contraddistingue l’attuale e più che mai persistengte congiuntura economica negativa. Potrebbe essere d’aiuto tentare di riclassificare quanto ciò sta complicando la vita al genere umano. Intanto è fondamentale mettere dei punti fermi a cui agganciare gli eventi che hanno contribuito al verificarsi dell’involuzione socio economica oramai dominante a livello planetario. Come termine a quo con cui stabilire il principio di quel disastro cosmico operante ancora a pieno regime, non basta andare con la mente fino all’inizio della pandemia da Covid. È necessario almeno far cenno delle pesanti conseguenze che, all’epoca della comparsa di quel virus, le diverse crisi economiche ancora in atto stavano procurando. Esse, dall’inizio del nuovo secolo, avevano iniziato a sconvolgere le varie megarealtà sociopolitiche in cui è diviso il mondo. L’umanità, dopo un biennio di divisione in compartimenti stagni nel tentativo di limitare il contagio, si ritrovò a stupirsi di fronte all’attentato di Hamas nella striscia di Gaza. A distanza di quasi un’anno, la Russia, beffando il mondo intero, diede inizio all’ “esercitazione militare speciale” al confine con l’Ucraina. Essa si rivelò subito per quella che sarebbe stata- è in corso ancora oggi – la messa a ferro e fuoco di quel paese per annetterlo in tutto e per tutto alla “repubblica (?) russa. Da quel momento la guerra ha assunto la qualifica “del mondo”, diversa dalla “guerra mondiale”. E, approposito del pianeta, c’è allo stato chi aspira, nemmeno tanto in pectore suo, a diventarne “presidente con animo di padrone”, mettendosi contro tutto e tutti. Poichè lo sta facendo senza dirlo esplicitamente, se qualcuno non ci fosse arrivato quel folle (è ancora un complimento, n.b!) veste gli abiti di Trump, per chi gli è vicino di Donald il truce. In poco più di tre mesi da Presidente degli USA, ne ha combinate più lui che il peggiore dei suoi predecessori. Ripetendo, tutto quanto ha combinato è solo l’inizio della realizzazione di qualcosa, sia materiale che immateriale, che vale diversamente dalle ‘cose visibili e invisibili” che la Chiesa Cattolica vuole create e gestite da Dio e solo da lui.Eppure nel quadro a tinte fosche, se non del tutto cupe, appena descritto, c’è da estrarre un particolare non di poco conto che viaggia controcorrente. È la finanza, sia quella pubblica che la privata, che continua a mietere incrementi ( meglio non chiamarli profitti ) come prima se non più di prima. Un andamento del genere dovrebbe far leccare le dita a chi ha le mani in pasta in quel comparto delle economia che distribuisce frutti senza produrne, vale a dire operando senza creare nuova ricchezza. Quindi le operazioni che si imbastiscono solo con valori numerari, possono non avere nessuna operazione sottostante atta a creare valore aggiunto, quindi ricchezza. Si limitano a transazioni di tipo speculativo,, lasciando invariato il volume di ricchezza, pubblica e privata, ma riempendo e svuotando alternativamente i portafogli di un numero consistente di cittadini di ogni genere. Questa attività porta ossigeno anche a chi si occupa di perfezionare quel tipo di operazioni, gli intermediari finanziari, bancari e non. Andando avanti alla luce di un ragionamento del genere, facilmente si toglie il velo a quale sia il settore di attività di cui si debba essere supporter convinti, quello dei redditieri o l’altro, dei renditieri. Chiaramente quello ufficiale indicherà il primo, ma con maggiore realismo si sarà portati a mettere le mani unite sotto a quanta rendita, sfuggendo alla possibilità di essere ricondotta al proprietario, continua a collocarsi nella seconda. La faccenda a tal punto si è resa tanto importante da richiedere ancora considerazioni.

Prossimamente, tra queste righe, il seguito dello stesso argomento.