L.elettorale, maggioranza deposita testo. Proposta firmata da capigruppo

Roma, 26 feb. (askanews) – A quanto si apprende da fonti parlamentari, la maggioranza ha depositato il testo di riforma della legge elettorale. La proposta, un proporzionale con premio a chi ottiene il 40%, è stata sottoscritta dai capigruppo, è stata già presentata in Senato ed è in corso di presentazione alla Camera. L’iter dovrebbe però partire da Montecitorio.

Il primo articolo regola il meccanismo di elezione per la Camera, il secondo quello per il Senato, il terzo prevede la clausola di invarianza finanziaria.