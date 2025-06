L.elettorale, Tajani: Fi favorevole a proporzionale entro legislatura

Roma, 14 giu. (askanews) – Cambiare la legge elettorale? “Io ho sempre detto che sono favorevole al proporzionale, se si va nella direzione della legge elettorale del proporzionale quella che c’è nell’elezione del sindaco e del presidente di Regione, non sarei contrario, vedrà poi il Parlamento, vedranno le forze del centro-destra anche parlando con l’opposizione, ma io non sarei contrario, forse perché sono sempre stato eletto con il proporzionale, eccetto l’ultima volta”. Lo ha affermato parlando a Montecitorio con i giornalisti, il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine dell’intervento davanti alle Commissioni Esteri di Camera e Senato sul conflitto Israele-Iran.Entro la legislatura “se si vuole si può fare, non sono contrario. Il mio partito non è contrario”, ha sottolineato ancora Tajani.