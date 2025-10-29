L’ imbarazzo della scelta essa stessa che a volte può portare, a cose fatte, disagi all’esecutore

Tra il gatto che non si fa mettere nel sacco facilmente e l’orso a cui sta molto a cuore la sua pelliccia, c’e poca differenza. Forse è l’ ambientazione di quelle storie fantastiche ma neppure tanto – la vicenda del gatto sopra e sotto l’equatore, quella dell’orso al Polo Nord – possono giustificare la loro distinzione, peraltro di nessuna influenza sul loro significato autentico. Entrambi i personaggi (i due animali) vogliono rappresentare nel più semplice dei modi, che chiunque intenda prendere un impegno, in particolare di fare, debba basarsi su certezze e non su semplici probabilità. Ciò vale anche se i fatti in questione mostrano marcati segni di concretezza. Episodi conseguenti a una condotta definibile con generosità quanto meno azzardata, sono arrivati fino a oggo dall’antichitá e l’episodio del Cavallo di Troia e vicende simili hanno riempito pagine di storia. Ciò nonostante, è dallo scorso Ferragosto che quella che può essere ancora definita cronaca, ha potuto annoverare tra i suoi fatti salienti la farsa recitata tra Trump e Putin a Anchorage.

In seguito alle notizie che furono diffuse alla fine di quel vis á vis, al mondo era sembrato che entrambi i roghi, quello ucraino e l’altro israelita, si stessero avviando verso l’estinzione. È opinione condivisa largamente che le situazioni di guerra siano tornate in acque più profonde e agitate di quanto non le avessero lasciate all’inizio dell’ estate. Al momento quanti sono addetti all’informazione hanno avranno deciso di attendere che arrivi domani, il dies ille, quando a Pechino si troveranno di fronte Trump e il padrone di casa Xi. Cosa ne verrà fuori è meglio non azzardare neanche a vagheggiarlo. Alle parti che sono in attesa di tornare a vivere more solito, come al resto del mondo, compete l’onere di far voti affinchè giovedì 30 ottobre 2025 non sia ricordato come uno dei vari “dies irae” che si sono già presentati in passato.