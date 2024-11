Il Touring Club Italiano assegna la Bandiera Arancione a Caposele: salgono a 6 le località certificate in Campania

La Bandiera Arancione, il prestigioso riconoscimento del Touring Club Italiano per i piccoli borghi italiani eccellenti, viene assegnato a Caposele che diventa la seconda località certificata in provincia di Avellino, mentre sale a 6 il numero di Comuni “arancioni” in Campania. In tutta Italia, sono 290 le località certificate.

Caposele è stata premiata con la Bandiera Arancione per i numerosi e vari attrattori, ben segnalati e fruibili, per la vivacità del centro, con negozi di prodotti tipici e ristoranti, per il percorso di visita ben segnalato che permette di scoprire tutte le bellezze del territorio.

Cos’è la Bandiera Arancione

Le Bandiere Arancioni sono luoghi dove la qualità dell’accoglienza, la sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale si uniscono per regalare un’esperienza di viaggio autentica. Piccoli centri che accolgono i viaggiatori grazie a comunità ospitali che, con impegno ed entusiasmo, mantengono vive le tradizioni, tutelano il patrimonio locale e animano i territori attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni.

Touring Club Italiano, porta avanti l’iniziativa Bandiere Arancioni, la prima in Italia dedicata ai borghi, da oltre 25 anni. Le località certificate in Italia oggi sono 290 e rappresentano l’8% delle oltre 3.500 candidature analizzate. Per conoscere tutti i borghi certificati con approfondimenti sulle principali caratteristiche di ognuno, visitate il sito bandierearancioni.it.