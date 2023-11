L’Ue non può essere come l’asino in mezzo ai suoni. È tempo che si completi il suo assetto politico

Nessuno è profeta in patria e anche in Italia già in passato si era verificato che personaggi di caratura superiore, per continuare a esprimere le loro professionalità, abbiano dovuto cambiare sede di lavoro.Tanto perché avevano realizzato che, accettando di collaborare con realtà operanti fuori dei patri confini, l’espressione del loro pensiero avrebbe ricevuto l’attenzione che merita. Di recente il Professor Mario Draghi, docente di economia con un curriculum di studi e di incarichi ricoperti troppo lungo per essere riportato, ha svolto il suo ultimo incarico in patria, quello di Presidente del Consiglio. L’ Italia, sotto la sua funzione di indirizzo, ha riguadagnato molto in credibilità internazionale. L’ onda lunga di quel upgrading non ha ancora esaurito la sua potenza e chi gli è succeduto ne sta godendo i benefici, come è giusto che sia. Fatto sta che la UE, per essa la Commissario von der Leyen, ha chiesto la collaborazione del Professore appena indicato perchè tracciasse un sentiero di crescita e sviluppo per la stessa. Tale richiesta è scaturita dalla convinzione diffusa dei vertici europei che essa sia sufficientemente in grado di agire come soggetto autonomo.Di conseguenza sia nella condizione di interloquire alla pari con le altre superpotenze. Allo scopo va trovata la procedura più consona. A Draghi è bastato poco tempo dall’ accettazione dell’incarico per tracciare qualcosa a cavallo tra la prefazione di un libro di scienze e di una raccolta di linee guida. Con una indicazione più sempljce, uno scritto paragonabile a un piccolo manuale di istruzioni per l’uso. Quel consulente aveva giá da tempo espresso il suo pensiero sul futuro della UE. Accadde precisamente quando era premier, quindi molto prima di essere riconvocato a Bruxelles, dove da tempo è di casa. Il poco tempo giá trascorso per svolgere l’attuale incarico gli ha permesso di approfondire i termini delle sue deduzioni e quindi trarne spunto per operare. Ha così dovuto comunicare alla sua interlocutrice von der Leyen che, continuando così come ora l’operatività della Casa Comune, essa non potrà muovere passi significativi. Si dovrá aggiungere quanto altro occorre per completare la costituzione di un soggetto autonomo con poteri adeguati al ruolo che dovrebbe competerle. Se ciò non sarà fatto, entro breve termine quella costruzione realizzata in oltre mezzo secolo con grande fatica si troverà a essere unicamente un mercato comune con libera circolazione di merci e persone. Certamente ciò non sarebbe il risultato ipotizzato già nel Manifesto di Ventotene e confermato in occasione di tutti i passaggi chiave della sua costruzione. Quel soggetto dovrà essere al di sopra delle nazioni che lo compongono e mantenerle unite sotto tutti i punti di vista. A causa delle emergenze, che oramai durano anni e vanno a aggiungersi all’ordinaria amministrazione – si legga: pandemia e, soprattutto, le guerre – i vertici della Ue non possono dedicare il tempo necessario al completamento di quell’importante realizzazione che attualmente staziona in una specie di tempo sospeso. C’è un’altra strettoia che il Consulente Draghi ha dovuto segnalare senza mezzi termini non solo ai suoi interlocutori che operano a Bruxelles, quanto anche ai governi dei singoli condomini della Casa Comune. Il pericolo temuto con cognizione di causa da parte del Professore va oltre quanto stanno comunicando in questi giorni le agenzie di rating. È l’andamento dell’ economia in ciascuno dei paesi dell’ eurozona. Secondo la sua valutazione, la maggior parte di essi, se non proprio tutti, sono molto vicini all’entrare in recessione. Sarebbe una iattura enorme proprio ora che l’intera UE si stava avviando verso un periodo di stabilizzazione dei costi energetici. Tanto anche grazie all’ operatività del Piano Mattei di elaborazione italiana che, con cautela, sta prendendo il largo. La situazione in generale è estremamente complessa e quel che è peggio sembra che il mondo sia diventato una enorme Torre di Babele. Sono tanti I soggetti che si propongono come mediatori tra i combattenti, sia in Israele chè in Ucraina. Senza alcuna intenzione polemica, vale la pena ricordare quanto si dice nelle masserie in circostanze tipiche di quell’ambiente. Esse sono vagamente riconducibili a quanto sta accadendo in medioriente e a nordest dell’ Europa. In parole povere che, se nel pollaio sono tanti i galli che cantano, non arriva mai il giorno. I contadini di solito non sbagliano. Se proprio una prima volta deve esserci, sarebbe opportuno che avvenisse ora, con riferimento a tutto quanto sta accadendo.