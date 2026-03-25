L2 Studio, a Brusciano una nuova esperienza per le foto di famiglia

Dall’esperienza consolidata nel settore della fotografia professionale prende vita L2 Studio, la nuova sede dello Studio Fotografico Longano inaugurata a Brusciano, in provincia di Napoli. Un progetto ambizioso che rappresenta la naturale evoluzione di un percorso costruito negli anni con passione, competenza e uno stile distintivo nel reportage fotografico, in particolare nel settore wedding.

L’inaugurazione, tenutasi domenica 22 marzo, ha visto la partecipazione di numerosi amici, clienti affezionati e professionisti del settore, accorsi per celebrare questo nuovo traguardo insieme ai fondatori Sebastiano e Mirko Longano e a Rachele Coppola, newborn specialist. Un momento conviviale e partecipato, arricchito dalla possibilità per gli ospiti di realizzare ritratti di famiglia istantanei, in perfetta sintonia con l’anima dello studio.

Tra i presenti anche l’artista napoletana Marcella Loffredo, nota per il suo lavoro nel body casting: per l’occasione ha realizzato i calchi delle mani dei titolari, trasformando un momento simbolico in un’opera tangibile e carica di significato.

L2 Studio si configura come uno spazio polifunzionale di oltre 200 mq, progettato come un vero hub creativo dedicato in particolare alle famiglie. Il cuore dell’attività sarà la newborn photography, settore in cui lo studio intende distinguersi mantenendo gli elevati standard qualitativi che hanno reso il team Longano un punto di riferimento nel panorama fotografico napoletano.

Ogni dettaglio è stato pensato per garantire comfort, sicurezza e un’esperienza personalizzata: dalla sala newborn riscaldata, ideale per il benessere dei neonati durante gli shooting, alla tisaneria e al camerino per le mamme con area trucco e spogliatoio. Non manca un’ampia selezione di props e un guardaroba dedicato, con abiti sartoriali firmati Sartoria Partenopea, specializzata in haute couture per maternity photography.

Con un team di cinque professionisti, L2 Studio si propone di accompagnare le famiglie in ogni fase del loro percorso: dalla gravidanza al newborn, fino ai ritratti di famiglia e alla pet photography. Un approccio che unisce competenza tecnica ed empatia, elementi fondamentali per raccontare momenti autentici e irripetibili.

“Dopo tanti anni di presenza sul territorio, lo Studio Longano segna un ulteriore passo nella sua evoluzione”, afferma Sebastiano Longano, Ceo dello Studio Fotografico Longano. “Non inauguriamo solo una nuova sede, ma diamo vita a un vero e proprio ecosistema di servizi: un punto di riferimento dove esperienza e innovazione si incontrano per rispondere alle esigenze del pubblico a 360 gradi”.

Il nuovo studio dispone inoltre di un’ampia sala posa dotata di limbo e diversi corner scenografici, preallestiti o personalizzabili. Uno spazio versatile, pensato non solo per le famiglie ma anche per aziende e professionisti che necessitano di shooting fotografici e realizzazione di cataloghi.