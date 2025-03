L’8 marzo, “Carmen Rap” alle Officine San Carlo: la musica contro la violenza di genere

Un messaggio forte dai laboratori del Teatro San Carlo di Napoli, nell’area ex industriale di Vigliena, per la Giornata internazionale della donna il prossimo 8 marzo. Un messaggio rivolto all’universo maschile per sostenere le battaglie contro la discriminazione e la violenza di genere. Il prossimo 8 marzo alle 17 i laboratori di Vigliena diventano il palcoscenico di “Carmen Rap”, il capolavoro di Bizet trasformato in un potente grido contro il femminicidio. Lo spettacolo andrà in scena anche il giorno successivo alla stessa ora. Musiche e testi sono di Luca Caiazzo, in arte il rapper Lucariello, la drammaturgia è del giornalista Federico Vacalebre, mentre Michele Sorrentino Mangini firma la regia. Le musiche verranno eseguite dai professori d’orchestra del Teatro di San Carlo. Protagonisti di questa reinterpretazione in chiave contemporanea sono, oltre a Lucariello stesso, i giovani talenti delle Officine San Carlo. L’intento è di coinvolgere l’universo maschile nella battaglia della parità, che ancora oggi non vede il ruolo della donna pienamente riconosciuto. Xana Vazquez de Prada darà volto e voce a Carmen, anzi Carmè, non più gitana, ma portoricana a Castel Volturno; legge le carte, ma soprattutto fa la ballerina, la cubista, la ragazza immagine, in una discoteca-lido. Don Josè è ora Giuseppe, interpretato da Alessio Sica, uno sbirro spedito in una terra che non conosce. Zuniga è diventato Zurzolo, il suo superiore e Vincenzo Bove ne veste i panni. Escamillo, invece, è un trapper, lo chiamano ‘O Torero per come ‘mata’ le platee e lo interpreta Oyoshe Waza. Si aggiungono al cast Chiara di Girolamo (Mercedes) e Noemi Gherrero (Tessy), Lorenzo Vacalebre (‘O Tricc) e Marco Antonio Vincenzo Ferrante (‘O Tracc). Completano Gianfranco Matonti (Don Pasta), Josepha Pangia (Una ballerina) e Francesco Barra (Un poliziotto). Condivide il palcoscenico il coro composto dagli allievi dell’Officina Carmen Rap. Le scene di Fabio Marroncelli sono state realizzate da Anna Nasone con gli studenti dell’Officina di Scenografia. Giusi Giustino, che firma i costumi, ha lavorato con gli studenti dell’Officina di Sartoria Teatrale Circolare. Le luci sono di Nunzio Perrella. Nell’utilizzare il genere musicale rap, questa opera speciale ad Officine San Carlo racconta una storia di libertà e autodeterminazione, ribaltando la narrazione tradizionale per porre l’accento sulla necessità di un cambiamento culturale. Non è la prima volta in scena, ma la “Carmen Rap” è richiestissima dal pubblico.