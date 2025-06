Le ambasciatrici

di Annamaria Spina

Quello di cui vi voglio parlare non è una scelta, non è nemmeno un atto eroico, è qualcosa di più radicale, istintivo, inesorabile: è “amore”.

L’amore che una donna ha per la vita, per i propri figli, anche quando tutto intorno sembra morire. L’amore per la sopravvivenza che si fa pane, scuola, mercato, rifugio. L’amore che non alza bandiere, ma solleva corpi e coscienze. Nei luoghi feriti è da lì che nasce l’economia: “da un impulso amoroso che non ha mai smesso di credere nel futuro”.

Oggi voglio parlare di queste donne, non con la voce dei dati, che pure esistono, ma con il timbro profondo della gratitudine, perché, mentre l’economia globale rincorre indici, esse ricuciono l’indice più importante: “la capacità dell’umanità di rigenerarsi”. Non hanno ricevuto mandati, non siedono ai tavoli delle trattative, eppure sono le vere ambasciatrici della rinascita.

Nei villaggi distrutti, nei campi profughi, tra le macerie delle città senza luce, sono le donne a riaccendere la scintilla del possibile. Aprono piccole imprese, curano figli e anziani, insegnano nei sotterranei, trasformano un fazzoletto di terra in orto, un pozzo in economia circolare, un gesto in capitale. Lo fanno non perché qualcuno le ha scelte, lo fanno perché non possono non farlo, perché l’amore per la vita, anche ferita, è più forte della distruzione.

Questa non è retorica, è un’economia reale, potente, misurabile nei suoi effetti e incalcolabile nel suo valore. È un amore che produce ricchezza, ma una ricchezza che non si accumula, … si condivide. Da questa condivisione nasce una nuova idea di leadership femminile, non competitiva, ma rigenerativa, non seduttiva, ma salvifica, non teorica, ma profondamente incarnata nella necessità.

Oggi l’economia dovrebbe imparare da queste donne, perché esse agiscono non per profitto, ma per “non perdere l’anima”, … e se esiste una finanza etica, allora questa è la sua matrice originaria, un amore che diventa sistema, un gesto che diventa governance, una sopravvivenza che si trasforma in capitale umano, sociale, simbolico. Io credo che sia il tempo, non solo il momento storico, ma proprio il tempo interiore dell’economia, per riconoscere a queste donne il ruolo di “donne ambasciatrici”, perché non c’è impresa, non c’è innovazione, non c’è futuro sostenibile, se non si fonda su questa forza primordiale: l’amore come leva del cambiamento.

Tutto ciò non lo troveremo scritto nei piani strategici, ma lo vedremo un giorno, nella rinascita dei popoli, perché la ricostruzione, quella vera, non parte dai fondi, parte da una madre che impasta pane in una tenda, da una maestra che scrive su una lavagna rotta, … da una donna che dice a sé stessa: “Finché posso amare, posso ancora creare”.

È questo che l’economia ha dimenticato, che prima del capitale, viene il desiderio di vivere, che nessun PIL si muove se non si muove prima l’anima, che l’amore, si, l’amore è il primo motore della vita, e dove c’è vita, … lì nasce l’economia.

Noi abbiamo costruito l’economia come una macchina, l’abbiamo riempita di algoritmi, di modelli, di previsioni, l’abbiamo resa potente, produttiva, ma non più generativa, e ora ci chiediamo perché si spezza, perché non regge alle guerre, alle crisi, alle fratture.

Non regge perché ha smesso di essere umana. Il mondo è cambiato, ma non abbiamo ancora cambiato la nostra idea di economia, continuiamo a governarla come se fosse fatta solo di numeri, quando invece è fatta di volti, di bisogni, di emozioni, di paure.

L’economia, non può più permettersi di ignorare ciò che muove davvero la volontà di produrre, innovare, resistere, perché non è solo la necessità a spingere gli esseri umani a fare impresa, … è la volontà di vivere, è l’amore per qualcosa. L’amore per i propri figli, l’amore per una terra, l’amore per un’idea, per una bellezza da difendere, l’amore per sé stessi, persino come forza di dignità che rifiuta di arrendersi.

Ecco la radice dell’economia vera, quella che si ricostruisce nei luoghi feriti, quella che non compare nei bilanci, ma regge tutto il resto, quella che accade nel silenzio di chi non ha nulla, ma crea e fa vivere ogni cosa. Allora dobbiamo chiederci: cosa sarebbe la nostra economia se la ripensassimo non come un sistema da controllare, ma come una creatura viva da coltivare? Cosa succederebbe se mettessimo al centro non solo il profitto, ma anche la pulsione vitale che genera quel profitto? Non è retorica, è sopravvivenza strategica, se l’economia vuole durare, deve cambiare volto, deve smettere di essere fredda, neutra, impersonale, deve tornare a essere sensibile, umana, pulsante. Perché ciò che non “vibra” si spegne e ciò che non ama, non costruisce, e ciò che non costruisce, distrugge.

Se vogliamo evitare il collasso ecologico, sociale, spirituale, dobbiamo imparare da quelle “donne ambasciatrici”, da chi non ha mai separato l’economia dalla vita. Il loro gesto quotidiano è il codice sorgente di una nuova impresa del mondo: “finché posso amare, posso ancora creare”.

Che diventi questa la frase da scrivere sui muri delle scuole economiche, che diventi il mantra dei nuovi imprenditori, che diventi l’epigrafe dell’economia che verrà: umana, profonda e viva, e finalmente giusta.

Perché purtroppo accade davvero: in un angolo di mondo dove tutto sembra finito, una donna, una maestra, una madre, trasforma l’ultimo pezzo di pane in futuro, e non è una metafora, è l’economia che si ricostruisce nelle viscere della notte, nelle terre dove la guerra ha cancellato le mappe, ma non ha spento la volontà di vivere.

Sono mani che ricuciono dignità tra le rovine dell’Iran, dove si resiste insegnando la libertà, tra le polveri dell’Iraq, dove ogni gesto quotidiano è un atto economico e sacro. Tra le donne dell’Ucraina, che seminano nonostante le bombe, tra le madri della Striscia di Gaza, che impastano la vita nel buio, tra le sorelle afghane, che senza voce parlano al mondo intero, e nelle periferie bruciate del Congo, della Siria, dell’Etiopia, ed in tutti quei tantissimi luoghi dove non c’è più niente da investire, ma tutto da “riaccendere”.

Queste donne non compaiono nei summit, ma stanno rifondando l’economia del coraggio, non hanno capitali, ma custodiscono il capitale più raro: la forza che fa rinascere la vita. Allora forse è il momento di comprendere: non è l’indice di borsa a dirci se il mondo sta in piedi, ma una donna che non smette di “creare”, nonostante tutto. E questa è la lezione più potente che possiamo ricevere, è qui che si trova la nuova impresa, … non nei grattacieli, ma tra le macerie, non nei piani quinquennali, ma nel battito costante di chi ama, e proprio per questo continua a creare.

Il capitale più potente al mondo non si misura in numeri, si misura in gesti quotidiani che tengono in piedi la dignità di un popolo.

La nuova economia nascerà dove il mondo ha pianto, dove una donna ha scelto di amare ancora … e “creare”.