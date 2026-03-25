“La Ballata del Mare”, il racconto del Maestro Patrizio Marrone su un’opera tra arte e impegno civile

Il viaggio artistico e umano della “La Ballata del Mare”, guidato dal Maestro Patrizio Marrone per il Conservatorio San Pietro a Majella, è approdato alla sua tappa conclusiva a Catanzaro. Nato nell’ambito dell’iniziativa Performing, il progetto si è configurato come un’esperienza culturale condivisa, capace di unire realtà accademiche e artistiche tra Napoli, Alicante e la Calabria. Più che una semplice esecuzione, l’opera ha rappresentato un ponte tra culture diverse, nel segno della collaborazione europea e di una profonda riflessione etica attraverso il linguaggio universale della musica.”

Fin dalle prime fasi, il progetto ha assunto una dimensione fortemente inclusiva. Il Dipartimento di Composizione ha coinvolto docenti e studenti selezionati attraverso manifestazioni di interesse, dando vita a un lavoro collettivo in cui la distinzione tra formazione e creazione artistica si è progressivamente attenuata. La partecipazione attiva anche del personale amministrativo ha contribuito a tradurre le indicazioni progettuali internazionali in un percorso concreto di collaborazione, dimostrando come il dialogo tra generazioni e competenze diverse possa diventare un elemento centrale della leadership culturale.

Tema portante della composizione è il dramma delle migrazioni, affrontato in una prospettiva volutamente umanitaria e svincolata da letture ideologiche. Attraverso la musica, Marrone pone una questione essenziale: di fronte al rischio della vita in mare, prevale l’indifferenza o il dovere del soccorso? Il Mediterraneo, sempre più spesso teatro di tragedie, diventa così lo sfondo simbolico di un racconto sostenuto da testi poetici di forte intensità, capaci di orientare e strutturare l’intero impianto musicale.

La tappa spagnola di Alicante ha rappresentato uno dei momenti più significativi del progetto, registrando una partecipazione convinta da parte delle istituzioni musicali coinvolte. Il riscontro positivo ha confermato la capacità dell’opera di intercettare una sensibilità diffusa a livello internazionale e di proporsi come piattaforma artistica aperta a ulteriori sviluppi. Con una durata attuale di poco superiore a un’ora, La Ballata del Mare è infatti concepita come un progetto in evoluzione, destinato ad accogliere nel tempo nuovi contributi compositivi e interpretativi, con l’obiettivo di trasformarsi in un appuntamento stabile.

In questa prospettiva si inserisce anche il riferimento alla triade “Mente, Cuore e Macchina”, che sintetizza l’impianto metodologico dell’iniziativa: la progettualità accademica e l’innovazione dei percorsi formativi, l’urgenza etica legata ai temi affrontati e il supporto organizzativo e tecnologico delle istituzioni coinvolte. Un modello che propone la scuola come spazio di produzione culturale attiva, capace di dialogare con il contesto sociale.

Con la conclusione formale del progetto Performing a Catanzaro Lido, si chiude una fase importante del percorso. Ma per La Ballata del Mare si apre una nuova prospettiva: quella di un’opera in continuo movimento, destinata a crescere nel tempo e a rinnovare, attraverso la musica, una riflessione collettiva sui temi della responsabilità e della solidarietà.