La banca d’affari Usa Goldman Sachs si lancia sui gelati

Roma, 1 ago. (askanews) – Goldman Sachs si appresta a lanciarsi in una operazione multimiliardaria con cui affiancherebbe il fondo francese Pai nel controllo di Froneri, joint-venture paritetica con il gigante svizzero Nestlé che detiene una molteplicità di marchi di gelato, molto diffusi anche in Italia. Lo riporta il Financial Times, citando fonti anonime a conoscenza dell’operazione.

Secondo il quotidiano un accordo potrebbe essere firmato già a settembre. L’operazione valuterebbe Froneri 15 miliardi di euro debito incluso. Nestlé manterrebbe la sua quota mentre Pai verrebbe affiancata dalla banca Usa.

Froneri ha chiuso il 2024 con un fatturato da 5,5 miliardi di euro e controlla marchi di gelati come Nuii, Maxibon, Coppa del nonno, Oreo, KitKat, Motta, La Cremeria e l’Antica Gelateria del Corso. (fonte immagine: Froneri).