La Banca di Credito Popolare ospita Francesco Billari: riflessioni sul futuro demografico dell’Italia

La Banca di Credito Popolare (Bcp) accoglierà Francesco Billari, demografo italiano e rettore dell’Università Luigi Bocconi di Milano, per un incontro di riflessione e confronto su uno dei temi più strategici per il Paese: lo studio della popolazione come chiave per leggere e orientare il cambiamento economico e sociale.

L’appuntamento, intitolato “Domani è oggi. Costruire il futuro con le lenti della demografia”, prende spunto dal recente libro di Billari e si terrà martedì 25 novembre alle 17.30 presso l’Auditorium di Palazzo Vallelonga, sede storica della Bcp. Dopo il saluto di Mauro Ascione, presidente Bcp, dialogheranno con il professor Billari Simone Bini Smaghi, vice direttore generale di Arca Fondi Sgr, e Mario Crosta, direttore generale Bcp.

Nel suo volume, Billari propone una prospettiva innovativa: la demografia non è soltanto un insieme di numeri, ma una lente per interpretare i comportamenti collettivi e orientare le scelte politiche, economiche e sociali. Comprendere i cambiamenti di natalità, istruzione, invecchiamento e flussi migratori significa dotarsi di una bussola per affrontare e influenzare le grandi sfide del nostro tempo.

Tre sfide per l’Italia

Secondo Billari, l’Italia deve misurarsi con tre trasformazioni decisive: le migrazioni, il rinnovamento della formazione e le politiche di sostegno ai giovani. Queste sfide delineano un obiettivo comune: rendere il Paese attrattivo, valorizzare la Silver Economy e trattenere le nuove generazioni.

Durante l’incontro si discuterà di natalità, sistema educativo, invecchiamento attivo, ruolo dell’immigrazione e opportunità per i giovani, in un dialogo che intreccia ricerca accademica, responsabilità sociale e visione economica.

Il ruolo delle istituzioni e del settore finanziario

“Con questa iniziativa, la Banca di Credito Popolare conferma il proprio impegno attivo nella promozione di momenti di confronto culturale e di approfondimento su temi di interesse collettivo. Comprendere i fenomeni demografici, imparare a usare le giuste lenti di lettura dei fenomeni che ci circondano grazie all’esperienza del professor Billari, significa investire nella crescita del capitale umano e rafforzare il legame con la comunità”, ha dichiarato Mario Crosta, direttore generale di Bcp.

“Comprendere i trend demografici significa comprendere il futuro dell’economia e della società. Come gestori, abbiamo il dovere di guardare oltre il breve periodo: natalità, invecchiamento, formazione e migrazioni non sono solo dati statistici, ma fattori strutturali che plasmano mercati, consumi e opportunità di investimento. Il dialogo con il professor Billari è un’occasione preziosa per riflettere su come la conoscenza possa tradursi in visione e responsabilità verso il Paese”, ha aggiunto Simone Bini Smaghi, vice direttore generale di Arca Fondi Sgr.

Chi è Francesco Billari

Francesco Billari è uno statistico italiano specializzato in demografia, rettore dell’Università Luigi Bocconi e professore ordinario di Demografia presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche della stessa università. In precedenza, ha lavorato anche presso l’Università di Oxford, dirigendone il Dipartimento di Sociologia.