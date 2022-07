La Banca d’Italia: Il reddito delle famiglie inferiore a quello del 2006. Ceto medio impoverito

La Banca d’Italia rivede la metodologia dell’indagine sulle famiglie italiane, coprendo in maniera più efficace i redditi alti, e aumentano così i divari di ricchezza. La classe media, a causa del calo del valore delle case, ne esce penalizzata e le famiglie più povere invece aumentano leggermente la loro condizione. Nel periodo 2016-2020 (alle soglie del Covid), la ricchezza netta media è aumentata dell’1,7% principalmente grazie alla componente finanziaria, grazie alla crescita del risparmio e all’aumento del valore. L’indice di Gini (che misura le diseguaglianze) della ricchezza netta familiare è cresciuto di 3 punti.

I divari fra redditi sono rimasti invariati nel periodo 2016-2020 mentre la quota di individui a basso reddito, quelli il cui reddito equivalente è inferiore al 60% di quello mediano, è diminuita. È quanto si ricava dall’indagine sui bilanci delle famiglie della Banca d’Italia, sottoposta a profonda verifica metodologica coprendo meglio i redditi alti. Il reddito medio familiare è stato sospinto dal lavoro dipendente, e dalle misure di sostegno introdotte tra il 2016 e il 2019 e da quelli straordinari adottati nel 2020 durante la pandemia. Anche per questo l’aumento è stato più sostenuto nei redditi della fascia più bassa.

Avanza il reddito annuo delle famiglie negli ultimi anni ma resta ancora lontano dai livelli pre 2006, prima quindi delle recessioni che hanno colpito il nostro paese. Come si ricava dall’indagine sui bilanci delle famiglie redatto dalla Banca d’Italia su oltre 6.000 nuclei familiari intervistati (e che ha subito quest’anno una profonda revisione metodologica), nel 2020 il reddito annuo familiare, in termini reali e al netto delle imposte sul reddito e dei contributi sociali, è stato superiore di circa il 3 per cento rispetto a quello rilevato nell’indagine sul 2016 ma ancora inferiore di oltre il 12 per cento a quello registrato nel 2006, prima della crisi finanziaria globale.