La Banca Mondiale avverte: L’economia del globo in decisa frenata. Pesano Covid e inflazione

L’economia mondiale sta entrando in un “pronunciato rallentamento” in seguito alle minacce del Covid: “l’aumento dell’inflazione, del debito e delle disuguaglianze di reddito potrebbe minacciare la ripresa nelle economie emergenti e in via di sviluppo”. Lo afferma la Banca Mondiale prevedendo una crescita mondiale al 4,1% nel 2022, in rallentamento rispetto al 5,5% del 2021. Per il 2023 il pil e’ stimato a +3,2%.