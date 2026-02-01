La barbarie, un modo di agire insito nell’umanità fin dalle origini

Provoca disagio ammettere che, con il passare del tempo, si sia verificato un teorema che in campagna è accettato come dogma: “quando la specie (umana) non riesce a evolvere, non resta al livello che ha raggiunto, ma involve”. Ultimo, per il momento e riguardante il Paese, è l’episodio di ieri, accaduto a Torino nel corso della manifestazione svolta da oltre 20.000 esagitati per Askatasuna, non è una parolaccia, nome pressoché impronunciabile di un improbabile centro sociale torinese. Uno dei dimostranti, probabilmente anche ignorante, come del resto molti altri di quella adunanza sediziosa, dei motivi di quell’ assembramento indefinibile, al culmine della violenza che si stava producendo, ha percosso e preso a martellate un poliziotto, causandone il ricovero in ospedale. Non è necessario aggiungere altri dettagli di quell’azione esecranda, riportati in prima pagina di tutti o quasi i quotidiani. Ciò che può essere di aiuto è qualche riflessione estemporanea che guadagna la linea di galleggiamento del pensiero degli italiani.Non è solo l’Italia a essere percorsa, ormai da anni, da espressioni di violenza del genere prima riportato. Il vento che sta spazzando via tutti i ripari messi intorno a pratiche che si davano per confinate al di fuori del mondo in maniera definitiva, sta consentendo la ripresa, anche tra le persone normali, come l’ inquilino della porta accanto, di istinti bestiali non molto diversi da quello dei gladiatori del Colosseo o dei cavalieri medioevali nelle giostre a cavallo. Con una differenza rilevante: in passato quegli scontri erano considerati attività ludiche. Quanto sta accadendo in tempi moderni è solo una esplosione di violenza che non trova un seppur minimo cenno di giustificazione. Non così per alcuni appartenenti ai partiti politici dell’ arco costituzionale. Quegli stessi, con i loro commenti, arrivano a malapena a far ridere i polli. Ancora una volta gli italiani e non solo loro, sono angosciati, nonché avviliti, da fatti del genere di quello illustrato. “Che domenica bestiale” e non nel senso del titolo di un brano musicale di qualche anno addietro.