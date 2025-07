La Bce lascia i tassi di interesse invariati. Inflazione, obiettivo 2%

“Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di mantenere invariati i tre principali tassi di interesse della Bce. L’inflazione si attesta attualmente sull’obiettivo di medio termine del 2%. Le informazioni in arrivo sono sostanzialmente in linea con la precedente valutazione del Consiglio direttivo sulle prospettive di inflazione. Le pressioni sui prezzi interni hanno continuato ad allentarsi, con una crescita più lenta dei salari. Riflettendo in parte i precedenti tagli dei tassi di interesse operati dal Consiglio direttivo, l’economia ha finora dimostrato una generale resilienza in un contesto globale difficile. Allo stesso tempo, il contesto rimane eccezionalmente incerto, soprattutto a causa delle controversie commerciali”. E’ quanto si legge nel comunicato diffuso dalla Banca Centrale Europea dopo aver lasciato il tasso d’interesse al 2,15% e quello sui depositi al 2%.

“Il Consiglio direttivo è determinato a garantire che l’inflazione si stabilizzi al suo obiettivo del 2% nel medio termine. Adotterà un approccio basato sui dati e sulle riunioni per determinare l’orientamento appropriato della politica monetaria”, prosegue il comunicato della Bce. “In particolare, le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di interesse si baseranno sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione e dei rischi che le circondano, alla luce dei dati economici e finanziari in arrivo, nonché della dinamica dell’inflazione di fondo e della forza di trasmissione della politica monetaria. Il Consiglio direttivo non si impegna in anticipo su un particolare percorso di crescita dei tassi”, prosegue la nota. Per quanto riguarda infine il Programma di acquisto di attività (APP) e il programma di acquisto per l’emergenza pandemica (PEPP), “i portafogli APP e PEPP stanno diminuendo a un ritmo misurato e prevedibile, poiché l’Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza”, conclude la Bce.