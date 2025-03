La Bce taglia i tassi di 25 punti. Mutui casa più leggeri: fino a 200 euro in meno a rata

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso oggi di ridurre di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento. Pertanto, i tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale saranno ridotti rispettivamente al 2,50%, al 2,65% e al 2,90%, con effetto dal 12 marzo 2025. E’ quanto si legge nel comunicato diffuso dall’Eurotower.

Il consiglio direttivo ”è determinato ad assicurare che l’inflazione si stabilizzi durevolmente sul suo obiettivo del 2% a medio termine” soprattutto ”nelle attuali condizioni caratterizzate da crescente incertezza, definirà l’orientamento di politica monetaria adeguato seguendo un approccio guidato dai dati, in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione”, viene evidenziato nella nota. Le decisioni della Bce sui tassidi interesse quindi continueranno ad essere basate ”sulla valutazione delle prospettive di inflazione, considerati i nuovi dati economici e finanziari, della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi”.

Il taglio del costo del denaro e’ una bella notizia soprattutto per chi ha contratto un mutuo ad esempio per l’acquisto di una casa. La riduzione dello 0,25% dei tassi di interesse da parte della Bce avra’ infatti un riflesso sulle tasche dei consumatori che potra’ trasformarsi – a seconda del tipo e della durata di mutuo – fino a 200 euro in meno a rata. Ad esempio, la Fabi calcola che su un prestito decennale il risparmio varia tra 37 e 182 euro, secondo l’importo finanziato mentre su un mutuo di 30 anni l’impatto e’ decisamente piu’ forte, arrivando a oltre 200 euro mensili. Piu’ nel dettaglio, su un mutuo da 100.000 euro a 20 anni, la rata si ridurra’ di 76 euro al mese, mentre per lo stesso importo a 30 anni il risparmio sara’ di 81 euro. Per un finanziamento di 250.000 euro a 30 anni, la riduzione mensile arriva a 203 euro, pari a oltre 2.400 euro annui. L’effetto sara’ piu’ marcato sui mutui di lunga durata, dove il peso degli interessi e’ maggiore. Secondo lo studio dell’Unione Nazionale dei Consumatori la rata, per chi ha contratto ora un mutuo a tasso variabile, si potra’ abbassare di 17,50 euro al mese, pari a 210 euro all’anno. Un risparmio che va poi riducendosi man mano che il mutuo si avvicina alla sua scadenza e si paga quasi soltanto la quota capitale. Per il Codacons, invece, i minori costi si aggirano per un mutuo a 20 anni di importo compreso tra i 100mila e i 200mila euro, tra i 13 e i 27 euro al mese, pari a una minore spesa annua tra 156 e 324 euro. Se il finanziamento ha una durata di 30 anni, il taglio dei tassi dello 0,25% produrrebbe un risparmio medio tra i 15 e i 30 euro sulla rata mensile, tra -180 e -360 euro annui. Per un mutuo da 125mila euro a 25 anni, invece, un analogo taglio si traduce in un risparmio di circa 17 euro al mese, con un impatto da 204 euro su base annua. I risparmi possono non essere istantanei in quanto, spiegano gli esperti, il taglio deve riflettersi prima sul tasso di riferimento per i mutui, ossia l’Euribor.