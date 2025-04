La Bce taglia i tassi di interesse di 25 punti base: da 2,50 e 2,25: Pesano i dazi e le tensioni commerciali

Come anticipato dai mercati, non si ferma il percorso di normalizzazione della politica economica della Bce che dopo quello varato lo scorso 6 marzo ha deciso nella riunione del Consiglio direttivo che si è appena conclusa di tagliare i tassi di interesse di altri 25 punti base. Con l’intervento odierno il tasso sui depositi, quello di riferimento, passa dal 2,50% al 2,25%. Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali invece cala dal 2,65% al 2,40% e quello sui prestiti marginali dal 2,90% al 2,65%.

“L’economia dell’area dell’euro ha acquisito una certa capacità di tenuta agli shock mondiali, ma le prospettive di espansione si sono deteriorate a causa delle crescenti tensioni commerciali” sottolinea la Bce nella dichiarazione conclusiva della riunine del Consiglio direttivo. “È probabile che la maggiore incertezza riduca la fiducia di famiglie e imprese e che la risposta avversa e volatile dei mercati alle tensioni commerciali determini un inasprimento delle condizioni di finanziamento. Tali fattori possono gravare ulteriormente sulle prospettive economiche per l’area dell’euro” continua l’Eurotower.