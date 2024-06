La Bcp di Torre del Greco al fianco dell’Avis: donare sangue è donare vita. Il 26 giugno giorno di raccolta

Anche quest’anno la Banca di Credito Popolare è al fianco dell’Avis, sezione di Torre del Greco, per sostenere la campagna di donazione del sangue e dare a tanti l’opportunità di compiere questo straordinario gesto di generosità. Mercoledì 26 giugno, dalle 8 alle 11,30, si legge in un comunicato dell’istituto, “chiunque volesse donare potrà farlo – presentandosi a digiuno – nel pieno rispetto dei requisiti e delle norme di sicurezza, nell’area esterna della nostra Filiale in Via Montedoro 13 a Torre del Greco”.

“Il bisogno di sangue non si ferma mai e per questo è importante dare il proprio contributo periodicamente – continua la nota -. Donare sangue fa bene anche al donatore. L’azione del donare comporta una presa di coscienza dell’individuo, che è stimolato a mantenere uno stile di vita sano. Donare sangue, quindi, vale il doppio, perché salva la vita a chi riceve il sangue e mantiene sano il donatore”.

Tutti i donatori riceveranno le analisi di controllo ed avranno la possibilità di prenotare, presso la sede Avis di Torre del Greco, consulenze gratuite.