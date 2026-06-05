La bella e la brutta copia

È noto, meglio dovrebbe esserlo, che a San Pietroburgo è in corso l’annuale Forum economico organizzato, fin dal 1997, dal Cremlino. Fino all’ invasione dell’Ucraina da parte russa, iniziata nel 2022 e rivelatasi subito una vera e propria guerra di conquista, avevano partecipato a quei lavori, in tutte le edizioni, paesi occidentali e altri emergenti. Nello stesso periodo e in particolare in occasioni come quella, i partecipanti potevano fare anche incontri di lavoro come in una simbolica borsa merci. Di conseguenza, i volumi di import e export dei Paesi partecipanti da e verso la Russia, aumentarono come mai era avvenuto prima. Tutt’altra storia sta caratterizzando l’evento in corso. La congiuntura economica negativa, che dall’ inizio del secolo sta attanagliando il mondo, tende a inasprirsi ancora senza risparmiare, anche se in misura diversa, nessun paese. E c’è da aggiungere che la confusione politica in cui brancola l’umanità, ha cambiato passo, procedendo già ora a velocità crescente Ritornando al Forum sovietico, a qualcuno è venuto in mente già da tempo che lo si potesse qualificare la Davos d’oltrecortina. Niente di più sbagliato, peraltro anche di più assurdo, cominciando dai partecipanti, che gli organizzatori di Davos scelgono tra quanti si approcciano alla materia quotidianamente, mentre quelli di San Pietroburgo sono individuati tra personaggi solo formalmente addetti ai lavori per una parte, mentre per i posti, tanti, che erano rimasti disponibili nel ‘Baraccone’, la scelta è stata effettuata intuitu personae dal padrone di casa, Putin. Beninteso con la collaborazione degli scherani più vicini a lui. Ne è venuto fuori un caravanserraglio da Corte dei Miracoli, se non ancora più assortito. Si può così chiudere l’argomento: se si volesse paragonare quanto appena riportato a una proporzione aritmetica, si potrebbe affermare, con scarso rischio di sbagliare, che la brutta copia di un testo sta a quella bella, come la carnevalata di San Pietroburgo sta alla full immersion di Davos. Intanto le spese di rappresentanza continuano a aumentare in maniera insostenibile. Eppure in campagna si consiglia di fare economia risparmiando anche sul cibo: ancora oggi nelle masserie si può ascoltare il capofamiglia mentre invita gli altri componenti a non mangiare altro che pane e cipolla, pur di racimolare i soldi occorrenti per acquistare uno o più beni che li rendano distinguibili li dove operano.