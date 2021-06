La bellezza al maschile, a Portici un centro all’avanguardia con le star dell’estetica Mario Fascia e Ciro Florio

Taglio del nastro del sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, affiancato dalla consigliera comunale Florinda Verde, all’apertura del nuovo spazio Innovative Hair di Mario Fascia e dell’area interna “Ciro Florio Aesthetics for man” di Ciro Florio, “il mago dell’estetica” di origine partenopea, volto noto nel mondo dello spettacolo e dell’alta moda. Una partnership vincente già in passato più volte collaudata, quella tra Florio e Fascia, hair stylist di formazione, londinese, patria di innovazione di stili e di tendenze, vincitore nel 2007 della Coppa Italia come migliore acconciatore dell’anno. Nel nuovo spazio “Innovative Hair”, très chic tra marmi ed arredi dai toni caldi del beige e tabacco, oltre alla cura del look dei capelli by Mario Fascia ed il suo eccellente team, i clienti potranno usufruire di un ventaglio di trattamenti estetici top in un’elegante e confortevole “beauty area” proposti da Ciro Florio e dal suo staff che per la rinascita post Covid, ha scelto di concentrare i suoi sforzi sulla bellezza al maschile. “Ripartiamo dall’uomo!”, ha detto espressamente Florio, da oltre 30 anni un leader nell’universo della “beauty in rosa” allontanandosi dal clichè ormai desueto che la cura della propria immagine è una prerogativa esclusivamente femminile. ”Col passare del tempo”, ha continuato il noto visagiste”, l’uomo ha modificato il suo rapporto con il pianeta “estetica”; forte di questa nuova tendenza, ho pensato di lanciare al di là di quelli tradizionali, una linea di trattamenti for man all’avanguardia destinati alla cura del volto, utilizzando creme a base di acido ialuronico a basso peso molecolare e prodotti anti-age con fattore di crescita”. Durante l’evento inaugurale a cui ha partecipato anche il noto attore comico Gaetano De Martino, Ciro Florio ha presentato nell’ambito del suo ambizioso progetto una nuova linea di cosmetici “Aesthetics for man” che verrà distribuita da Sintesi Cosmetica.