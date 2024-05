La BMW iX5 Hydrogen alla Mind Innovation Week 2024

MILANO (ITALPRESS) – Il convegno “L’idrogeno nella mobilità e nella logistica, prospettive e opportunità.”, promosso da Think Smart Mobility @Mind in collaborazione con Arexpo Spa, Lendlease Italia e Fondazione Triulza, ha aperto la Mind Innovation Week, attualmente in corso di svolgimento (fino a sabato 11 maggio, ndr) al Milano Innovation District e ha visto la partecipazione di Bmw Italia, con una presentazione durante il convegno e con la presenza di due Bmw iX5 Hydrogen che fanno parte della flotta di test impiegata a livello internazionale a scopo dimostrativo e di prova per diversi gruppi target. I partecipanti al convegno e i rappresentanti delle istituzioni hanno così potuto percorrere le strade del cardo e decumano del sito che ha ospitato EXPO 2015 scoprendo in prima persona il piacere di guidare a zero emissioni locali offerto dai prototipi alimentati a idrogeno di Bmw. La tecnologia fuel cell abbinata al powertrain elettrico garantisce infatti una guida piacevole, silenziosa e scattante e richiede 5 minuti per le operazioni di rifornimento. Anche il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, in occasione della sua presenza alla Mind Innovation Week, ha voluto mettersi personalmente alla guida di una delle auto.

Le Bmw iX5 Hydrogen saranno a disposizione dei visitatori di MIND che desiderano un primo contatto con la mobilità ad idrogeno per tutta la settimana della MIND Innovation Week, fino a sabato 11 Maggio. Nel settore dei trasporti, l’idrogeno può diventare un’ulteriore opzione tecnologica per dare forma a una mobilità individuale sostenibile a lungo termine. Ciò dipenderà dalla disponibilità di quantità sufficienti di idrogeno verde a costi competitivi, nonchè dallo sviluppo delle corrispondenti infrastrutture di rifornimento. Il Bmw Group accoglie e sostiene le attività per promuovere l’innovazione in Europa che aiuteranno a costruire un’economia dell’idrogeno e ad accelerare la produzione di idrogeno verde. Con le giuste condizioni, la tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno ha il potenziale per diventare un ulteriore pilastro nel portafoglio di propulsori del Bmw Group per la mobilità locale senza emissioni di CO2.

