La Brexit e il 2020, l’analisi dell’ambasciatore Trombetta

Mentre alcune fonti diplomatiche dell’Ambasciata italiana nel Regno Unito , di cui l’Ambasciatore Raffaele Trombetta, più volte interrogate sulla situazione, assicurano il miglioramento futuro del mercato, Secondo il parere desunto da una approfondita ricerca da parte del consulente immobiliare internazionale, il tasso principale della crescita dei prezzi delle case nel Regno Unito ha continuato a rallentare per tutto il 2019, lasciando la crescita dei prezzi delle case per il Regno Unito allo 0,7% a fine ottobre 2019, in calo dal 3% allo stesso punto dell’anno precedente e in calo di oltre il 6% rispetto al 2016. Si veda qui worldpropertyjournal . L’incertezza sull’esito della Brexit ha pesato sul sentimento degli acquirenti nel corso dell’anno, in particolare a Londra e in tutto il Sud, dove i prezzi dovrebbero chiudere l’anno in modo piatto o in calo. La chiarezza fornita dalla maggioranza conservatrice alle elezioni generali dovrebbe eliminare parte di tale incertezza – nonché la minaccia di una recessione economica – aumentando la probabilità che il Regno Unito lascerà l’Unione europea il 31 gennaio 2020. A breve termine, questo aprirà la strada al rilascio di una parte della domanda repressa che si è sviluppata negli ultimi anni, sebbene la misura in cui ciò si tradurrà in transazioni dipenderà dalla dimensione del divario delle aspettative di prezzo tra gli acquirenti e venditori. Il rischio di un no-deal non è completamente scomparso, tuttavia, e dicembre 2020 segna la fine del periodo di transizione, aumentando potenzialmente lo spettro di un no-deal nella seconda metà del 2020. Altrove, è probabile che anche i tassi di interesse inizino un graduale processo di normalizzazione nel 2020, che potrebbe segnare la fine di un periodo di tassi ipotecari bassissimi e ridurre la convenienza per alcuni acquirenti. Ciò nonostante, Knight Frank prevede che i tassi saranno bassi rispetto alla norma a lungo termine entro la fine del periodo di previsione, con gli economisti che prevedono tassi di interesse inferiori al 2% entro il 2023. Complessivamente, prevedono una crescita dei prezzi del 2% in tutto il Regno Unito in 2020 e del 15% cumulativamente tra il 2020 e il 2024. Si prevede una crescita leggermente più forte nel sud-est e nell’Inghilterra orientale, supportata da prospettive più positive per la crescita economica e occupazionale nei prossimi cinque anni. Una volta concluso l’accordo sulla Brexit, Knight Frank prevede un impulso crescente in tutti i mercati, con una crescita dei prezzi che riflette questo dal 2021 in poi. Nei principali mercati di Londra, l’erosione dello sconto valutario e la possibilità di modifiche dell’imposta di bollo per i non residenti peseranno sulla domanda a breve termine. Dopo di che Knight Frank si aspetta che la crescita più forte ritorni prima di un tuffo all’ingiù nel 2024, la data della prossima elezione generale programmata. Mentre i livelli di sviluppo stanno aumentando in tutto il paese, è improbabile che la carenza di nuove case venga completamente invertita nei prossimi anni e ciò rafforzerà i valori. D’altra parte, fattori come l’approfondimento delle pressioni economiche e delle tasse sulla proprietà; continuerà a pesare sui prezzi. Nonostante lo scenario politico più certo, la previsione delle tendenze future in questo settore presenta ancora notevoli incertezze, riferisce Knight Frank. Secondo un gruppo di economisti ed esperti immobiliari recentemente intervistati da, i mercati immobiliari statunitensi nella metà meridionale degli Stati Uniti offriranno i migliori risultati nel 2020. Si veda qui worldpropertyjournal . L’Sponsorizzato da Zillow e condotto trimestralmente daLLC, chiede a oltre 100 economisti, strateghi degli investimenti ed esperti immobiliari le loro previsioni sul mercato immobiliare statunitense. L’indagine Q4 ha anche chiesto ai panelisti di valutare le loro aspettative per il 2020 in termini di crescita del valore della casa rispetto alla nazione in 25 grandi mercati. In media, i partecipanti al sondaggio hanno affermato di aspettarsi che i valori delle case statunitensi crescano del 2,8% nel 2020. Austin è il più propenso a vedere una crescita del valore della casa superiore alla media prevista quest’anno secondo i panelisti, guadagnando un punteggio di 76. Un enorme 83% degli intervistati ha dichiarato di aspettarsi che il mercato di Austin supererà la media delle città degli Stati Uniti, solo il 7% afferma sottoperformerà. Anche i mercati del sud Charlotte, Atlanta e Nashville sono stati considerati in crescita i migliori, con punteggi di 59, 51 e 49, rispettivamente. Charlotte è stato l’unico mercato tra i 25 analizzati in cui nessuno dei partecipanti ha affermato che avrebbe sottoperformato. Dei 14 mercati con punteggi positivi, 11 provengono dal Texas o altrove nel sud-est o nel sud-ovest. Le eccezioni sono Denver, Minneapolis e Portland. Seattle è stato il mercato più divisivo nelle previsioni, con persino un 40% di panelisti che si aspettano di sovraperformare e altrettanti di sottoperformare. Dei 10 mercati che hanno ottenuto punteggi negativi, sei erano in California. Un gruppo di mercati costosi nello stato – San Francisco, San Jose e Los Angeles – dovrebbero fare le performance peggiori. Cincinnati e Sacramento completano i cinque inferiori. Molti panelisti prevedono che i valori delle case a San Jose e San Francisco continueranno a scendere nel 2020 e alcuni si aspettano che altri mercati in California si uniscano a loro. Sedici panelisti su 42 che hanno selezionato almeno una metropolitana hanno dichiarato che i valori di casa cadranno a Los Angeles, e dodici hanno detto lo stesso di San Diego e Riverside.