La Bulgaria adotta l’euro, Bce illuminata con la bandiera bulgara

Roma, 31 dic. (askanews) – Da domani, primo gennaio 2026, la Bulgaria adotterà l’euro come moneta ufficiale, diventando il ventunesimo Paese dell’area dell’euro. L’ingresso segna una tappa importante nel processo di integrazione europea.

L’adesione è stata approvata dal Consiglio dell’Unione europea l’8 luglio 2025, a seguito della valutazione positiva sul rispetto dei criteri di convergenza. Per celebrare l’evento, riporta un comunicato, la sede principale della Banca Centrale Europea a Francoforte sarà illuminata con i colori della bandiera bulgara, un simbolo di benvenuto nell’area dell’euro.

L’ingresso nell’euro avviene con una opinione pubblica molto divisa in Bulgaria. Il Paese è sostanzialmente spaccato in due sulla valuta condivisa e sta aumentando il malcontento generale verso l’Unione europea, con massicce proteste di piazza nelle passate settimane, che hanno faticato a trovare spazio sui media occidentali ma hanno avuto rilevanza sulla politica interna bulgara, fino alle dimissioni a dicembre del governo guidato da Rosen Zhelyazkov.

Dei sondaggi effettuati in estate mostravano che in Bulgaria una persona su due restava scettica o contraria all’adozione dell’euro.