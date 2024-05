La buona sanità al Fatebenefratelli: focus del Team Building Arteterapia

La Buona Sanità al Fatebenefratelli: Team Building Arteterapia, ridere è una scelta?

Un ambiente lavorativo felice incide sulla vita del dipendente, sulle relazioni nel team di lavoro e sull’esito dei risultati aziendali. La psicologia del lavoro e del benessere nelle organizzazioni ha dimostrato che essere in un ambiente lavorativo sereno porta le persone a produrre maggiormente, ad avere maggiore motivazione e a essere più concentrati sugli obiettivi lavorativi, ottenendo risultati e fatturato, migliori. Pertanto, un’ iniziativa fondamentale per sostenere la promozione della salute e il benessere dei dipendenti sul posto di lavoro è la formazione finalizzata allo sviluppo delle soft skill quali la comunicazione efficace e la gestione dello stress. ll corso intende trattare del ruolo dell’arteterapia in ambito lavorativo, in particolar modo della comicoterapia, per dare un’opportunità per creare legami tra i partecipanti e promuovere una cultura di collaborazione e sana competizione, per mettere alla prova il “sense of humour”, strumento per gestire le relazioni, accrescere l’autostima e imparare a gestire i fallimenti e a promuovere il proprio stato di salute e migliorare la performance individuale e di gruppo

APERTURA DEI LAVORI

Modera: Gaetano Russo-Infermiere A.O.R.N. Monaldi di Napoli

Saluti Autorità

Dr. Iannuzzo Mariateresa Direttrice Sanitaria

Fra Gerardo D’Auria Rev. Superiore Oh

Dr. Capuano Antonio Direttore Amm AAGG

08:00 Relazione : Il benessere, clima e cultura Collaborativa

Mariateresa Iannuzzo –Direttrice Osp. Fatebenefratelli Buon Consiglio

Napoli

08:30 Relazione: L’incontro tra arte, promozione e prevenzione della

salute: storia ed evoluzione Giuseppe Migliaccio, Giovanna Pentella

09:00 Relazione: Il ruolo degli ormoni della felicità sul sistema cardiovascolare

Scotto di Uccio Fortunato-Direttore U.O.C. di Cardiologia Utic –

Emodinamica ASL NA 1 San Giovanni Bosco

09:30 Relazione: Il senso di appartenenza e le relazioni positive tra i diversi

membri del team Claudia Migliaccio-Sociologa Libero Professionista

10:00 Relazione: Ridi che ti passa: una medicina per corpo, mente e anima.

Giuseppe Migliaccio Infermiere Emodinamica ASL NA 1 San Giovanni

Bosco

10:30 Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti

Come nasce un sorriso tra operatori sanitari: la comicoterapia

Giuseppe Migliaccio

11:00 Relazione: I cinque segreti per ridere senza motivo: lo yoga della

risata Giovanna Pentella- Dirigente delle Professioni Sanitarie

Osp. Fatebenefratelli Buon Consiglio- Napoli

11:30 Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti:

Esercizi per provocare una risata incondizionata Giovanna Pentella

12:00 Relazione Un percorso tra colori, musica ed emozioni

Noemi Cammarata -Psicologa Osp Fatebenefratelli Buon Consiglio Napoli

12:30 Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o

tecniche: Interazioni artistiche-umoristiche: tutti possono ridere?

Giuseppe Migliaccio, Giovanna Pentella, Noemi Cammarota

14:30 Tavola rotonda tra pubblico e conduttore con la partecipazione del

comico professionista Ciro Giustiniani: Come nasce un testo comico e qual è l’esigenza di far ridere – Conduttore: Giuseppe Migliaccio