La caduta degli dei, o meglio: di quanti si comportano come se lo fossero

La notizia dell’arresto dell’ (ex) Principe d’ Inghilterra, Andrea Montbatten non è pervenuta come un fulmine a ciel sereno. Né come una forma di comunicazione con la pretesa di voler fare da tiramisù in un momento storico particolarmente inquieto per tutti, come l’attuale. Ovvero quello in cui notizie di quel genere, cioè leggere, scarseggiano o mancano del tutto, mentre sarebbero almeno di conforto. L’indignazione del mondo di fronte ai fatti accennati, è corale, anche perché quell’epigono non è un protagonista neofita di vicende non edificanti comunque, figurarsi se protagonista o comprimario è un componente della Casa Reale, per la precisione un principe, seppure decaduto. Anche se, a mò di conforto, si volesse far ricorso ancora una volta alla saggezza della gente che lavora nei campi, non se ne ricaverebbe granché. Di fatto, oltre alla consolazione di constatare che figure del genere esistevano già nell’antica Grecia, gli epigoni, che davano, con il loro comportamenti scorretto scossoni alla memoria dei loro illustri predecessori. In campagna è tenuto in grande considerazione l’ afferma che, in generale, esista:” uno scemo per villaggio e un pazzo per famiglia”. Ribadendo che le constazioni appena riportate non possono andare in soccorso della Casa Reale Inglese, precisamente dei suoi inquilini storici, i Windsor, è d’uopo fare una ricognizione, seppure tutta da rivedere a mente fresca, per ipotizzare le conseguenze, in particolare quelle economiche, per tutto quanto possa essere ricondotto a quello che fu l’ultimo impero che potesse definirsi tale. Non basta: sono talmente importanti la Casa Reale Inglese e le aree di ingerenza nel mondo della stessa, che il disagio si sta espandendo fin d’ora a vista d’ occhio. In effetti le ripercussioni, soprattutto le economiche e le politiche, hanno motivo di essere solo per l’effetto paura che quanto sta succedendo sia solo la punta di un iceberg di grandi dimensioni. A tal riguardo basta pensare a un possibile danno erariale di qualsiasi genere, messo a segno con non chalance. C’è anche la speculazione internazionale che non tarderà a far sentire il suo peso dovunque saranno impostati affari che coinvolgano il Regno Unito. Senza dimenticare che uno dei gangli che controllano e determinano il prezzo degli idrocarburi è la Borsa di Londra. Deve essere tenuto nella giusta considerazione anche il debole degli abitanti di Oltremanica per le scommesse: sarà interessante seguire le varie ipotesi sulla loro impostazione riguardanti l’accaduto. E quanto appena accennato è solo l’inizio.