La caduta di un impero, alla Fondazione Banco Napoli Carlo Sama con il libro sul caso Montedison

La vicenda

La vicenda del colosso agroindustriale creato dal nulla da Serafino Ferruzzi è un elemento fondamentale della storia economica d’Italia (e non solo), ed è al centro del libro di Carlo Sama ‘La caduta di un impero’, edito da Rizzoli, che venerdì 9 maggio alle 15,30 si presenta a Palazzo Ricca (Via dei Tribunali, 213), sede della Fondazione Banco di Napoli, con la collaborazione della associazione “IoCiSto”. La prefazione del libro è stata scritta dalla moglie di Sama Alessandra Ferruzzi, figlia di Serafino Ferruzzi, tra i più grandi industriali italiani del secolo scorso morto nel dicembre del 1979 in un incidente aereo. Da quel momento il Gruppo Ferruzzi fu diretto, per oltre un decennio, da Raoul Gardini, cognato di Sama, scomparso tragicamente nel luglio del 1993. Il libro descrive le vicende familiari e finanziarie della famiglia Ferruzzi-Gardini e i motivi, sino ad ogni sconosciuti e resi pubblici da Sama, che hanno portato alla dissoluzione dell’impero agro-industriale e finanziario creato da Serafino Ferruzzi. Un libro che è l’amaro racconto di una storia che avrebbe potuto essere e non è stata, e di una nazione – l’Italia – che ha distrutto le opportunità di un futuro migliore. Questa è l’unica tappa partenopea di un tour di presentazioni, che da oltre sei mesi vede Sama ospite di enti e istituzioni. Dopo i saluti istituzionali del professor Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione Banco di Napoli e delprofessor Marcello d’Aponte, presidente della Fondazione Museo Archivio Storico, dialogheranno con l’autore Gabriele Esposito, vicepresidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli e il giornalista Massimo Calenda.