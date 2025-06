La calda estate 2025

E guerra fu, anche se, per scaramanzia o per altre ragioni, il mondo ha continuato, per tre anni e oltre, a fare opera di auto convincimento del contrario e che la pace fosse dietro l’angolo, perché la sua genesi era caduca. Pertanto sarebbe bastato individuare e premere il pulsante di comando del riavvolgitore del nastro del tempo fino a prima che si levassero i venti di guerra. In tal modo sarebbero vissuti tutti felici e contenti, episodi cruenti talora in essere, talaltra no. Probabilmente era la considerazione di una nota decisamente caratterizzante del clima che esisteva già in tempo di pace (?) in molte delle regioni che erano sotto tiro, cercando di restare poco resposte all’obiettivo delle superpotenze. Tale atteggiamento riguarda da vicino i desiderata dei Governi che vorrebbero lavare i panni sporchi all’interno dei confini dei propri stati, senza dover svelare nessun particolare imbarazzante. Per essi devono intendersi traffico di stupefacenti, di armi e di altri articoli del genere. Novità, anche se non è tale ma è finita sotto la lente dell’ informazione internazionale, relativamente di recente, viaggia a velocitá sostenuta l’attivita di acquisto, in special modo nel Continente Nero, di beni del demanio di determinati paesi, essi si di valenza strategica più che Importante. Per quanto estremamente dannosi, quelli citati non sono paragonabili ai danni già all’ordine del giorno causati alle produzioni di beni e servizi, soprattutto di quella pesante, in definitiva ciò che è rimasto in grado di produrre nuove tecnologie o quanto meno di aggiornare quelle che già esistono. È troppo presto per esprimere pareri sulla direzione che prenderà la nuova, pericolosa e ancora tutta da inquadrare e delimitare. L’unico fatto certo che può far proprio chiunque non sia tenuto prigioniero da voci autorevoli più o meno incontrollate, non tarderà a realizzare che le ostilità venute fuori nelle ultime ore segnano, con l’augurio che non si avveri mai, la linea dello start di guerra senza se e senza ma.