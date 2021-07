La Camera di commercio di Napoli: Terza notte in albergo gratis per chi si ferma all’ombra del Vesuvio

“Abbiamo dato un segnale concreto che si materializza nel sostegno economico per consentire ai turisti che soggiorneranno nelle nostre aree di avere la terza notte gratis in albergo. Nell’accordo con le realtà imprenditoriali, c’è anche l’indicazione di far prediligere la fruizione di ristoranti e bar extra alberghieri per avere una ricaduta consistente sull’intero indotto”.

Fiola: 18,5 mln per il turismo fuori stagione

Così Ciro Fiola, presidente della Camera di commercio di Napoli ha presentato oggi le iniziative camerali sul turismo che punta alla destagionalizzato: il progetto prevede un investimento da 18,5 milioni di euro suddiviso in due bandi camerali. Fiola ha presentato l’intervento in un incontro con sindaci delle aree di Napoli e Provincia interessati dall’iniziativa e imprenditori del settore e operatori del settore. “Siamo rimasti soli – ha detto Fiola – a sostenere il turismo. Ma noi vogliamo che il turista venga in mesi di destagionalizzazione e non trovi città vuota.

I progetti per Natale

Per questo ci impegniamo sul Natale, illumineremo 130 km di strade a Napoli dal 15 novembre al 15 gennaio e daremo contributi ai Comuni per accogliere bene turisti, vorremmo anche illuminare il golfo con uno spettacolo pirotecnico in un quadrilatero tra isole, area flegrea, area sorrentina e Napoli”.

Appello alle istituzioni

Un piano che va anche oltre e che stavolta prevede il coinvolgimento delle istituzioni. Fiola spiega infatti di aver parlato con Ministero del Turismo, Regione Campania e Provincia di Napoli e di stare aspettando una risposta: “Da gennaio 2022 – ha detto Fiola – siamo pronti a investire altri 15 milioni di euro per il turismo a patto che, questa volta, Regione, Città Metropolitana e Ministero facciano la loro parte mettendo a disposizione, ognuno, 10 milioni di euro e arrivando così a un pacchetto di interventi da 45 milioni”. La Camera di commercio, attraverso la sua azienda speciale SiImpresa, ha anche avviato una campagna di comunicazione e di valorizzazione turistica di Napoli e della sua Provincia, attraverso il portale www.visititaly.eu, premiato recentemente all’Eu Web Awards come miglior portale d’Europa per il turismo. La campagna si concretizzerà in due video emozionali che saranno pianificati tra agosto e settembre che puntano a 1 milione di visualizzazioni nei primi 60 giorni di pianificazione e che forniranno un importante stimolo per il settore turistico dell’area.