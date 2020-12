La Camera di commercio di Salerno: Meno tasse sugli acquisti made in Italy. Sosterremo la proposta

“La grave situazione economica determinata dalla pandemia richiede da parte di tutte le forze politiche e delle associazioni di categoria, continui sforzi nel tentativo di arginarne gli effetti devastanti. In tale ottica, la Camera di commercio di Salerno ritiene che ogni proposta rappresenta un importante contributo allo sforzo comune di ripartire”. E quanto si legge in una nota diffusa dall’ente camerale salernitano, che così prosegue: “Pertanto, attraverso i propri canali, l’ente sostiene l’iniziativa parlamentare presentata dall’onorevole Piero De Luca Rilanciamo il turismo e il nostro artigianato: meno tasse sugli acquisti made in Italy, ritenendo che l’emendamento proposto, se approvato, possa impattare in misura significativa sulla filiera turistica, alla quale sono collegati i settori dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura”.