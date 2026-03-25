La Camera di commercio Irpinia Sannio inaugura Isia, l’assistente virtuale per le imprese

Prenotare un appuntamento o avviare una pratica alla Camera di commercio Irpinia Sannio diventa più semplice grazie a Isia (Irpinia Sannio Intelligenza Artificiale), il nuovo chatbot basato su intelligenza artificiale. Accessibile da smartphone o computer, Isia fornisce risposte in tempo reale e garantisce supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, permettendo di gestire pratiche e appuntamenti anche quando gli uffici sono chiusi.

La Camera di commercio Irpinia Sannio è tra le prime in Italia a introdurre un assistente virtuale di questo tipo, promuovendo l’adozione di tecnologie innovative tra le Micro, Piccole e Medie Imprese del territorio. ISIA permette di gestire interi flussi di servizio, rendendo l’accesso ai servizi camerali più rapido, intuitivo e immediato.

Il progetto fa parte del programma nazionale “Camera del Futuro” di Infocamere e rappresenta un nuovo modello di servizio pubblico, progettato per semplificare la burocrazia e creare un ecosistema digitale avanzato, sempre operativo e adatto alle esigenze delle imprese moderne.

“Siamo particolarmente orgogliosi di presentare un servizio che segna un passo concreto verso la modernizzazione della Camera di commercio – dichiara Girolamo Pettrone, Commissario straordinario dell’Ente – diventiamo una delle prime realtà camerali in Italia a dotarsi di un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale, offrendo alle imprese accesso semplice, immediato e continuo ai servizi. L’innovazione, se ben fatta, parla la lingua della semplicità”.

Il servizio è già operativo sul sito ufficiale della Camera di Commercio Irpinia Sannio. Non è necessaria alcuna app: basta un click per entrare nella Camera del futuro.