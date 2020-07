La Camera di commercio ItalAfrica centrale: Nel continente nero nel 2019 investiti dai cinesi 143 mld di dollari

Con oltre 143 miliardi di dollari impiegati in oltre 3.000 progetti la Cina si conferma, anche nell’anno 2019, il paese che ha effettuato più investimenti nel continente africano. E’ quanto emerge da una ricognizione effettuata dalla Camera di commercio ItalAfrica Centrale. Nello stesso anno da parte dell’Italia il volume degli investimenti è stato pari a 4 miliardi di dollari su 20 progetti complessivi messi in campo. Se si guarda l’ammontare degli investimenti dei paesi membri dell’Unione Europea la cifra oscilla tra i 200 e i 220 miliardi di dollari: il paese maggiormente impegnato è risultato essere la Gran Bretagna (nel 2019 ancora membro UE) con 55 miliardi di dollari, seguita dalla Francia (49 miliardi) e dalla Germania (44). Da notare anche l’impegno sviluppato in Africa dalla Svizzera con 13 miliardi di dollari di investimenti e, soprattutto, dalla Turchia (17 miliardi), la cui presenza si fa sentire in modo sempre più massiccio. “L’Africa è un paese che offre straordinarie opportunità di investimento – ha affermato Alfredo Cestari, presidente della Camera di Commercio ItalAfrica Centrale – ma l’Europa rischia di farsi estromettere dal mercato delle concessioni governative e delle commodity se non saprà competere con i grandi player globali sempre più presenti nel continente africano, a cominciare dalla Cina e dalla Turchia, senza dimenticare l’India. Va dunque costruita una strategia in tal senso, in cui il Mezzogiorno italiano potrebbe svolgere un ruolo strategico di hub logistico del fronte meridionale dell’Unione Europea, coerentemente con il progetto Sud Polo Magnetico lanciato dalla CdC ItalAfrica centrale”.