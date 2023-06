La Camera di commercio italo-tedesca: Meloni-Scholz, bene l’intesa per una politica industriale comune

“L’incontro di oggi tra il Presidente Meloni e il Cancelliere Scholz è stato molto positivo nel riaffermare la stretta interconnessione di Italia e Germania” ha affermato Jörg Buck, consigliere delegato della Camera di commercio Italo-Germanica (AHK Italien). “In particolare – prosegue Buck – è importante l’annuncio del raggiungimento di un accordo in merito al Piano d’Azione italo-tedesco: a livello europeo è fondamentale una sempre maggiore coordinazione tra i nostri due Paesi, che sappia anche gettare le basi di una politica industriale comune. Ricerca, sviluppo, innovazione e supporto alla transizione devono essere temi centrali nel Patto ed è importante che ci sia chiarezza su questo. L’interscambio Italia-Germania è in crescita costante da anni, e oggi vale 168,5 miliardi: un rapporto strutturale, oggi alla prova della transizione e degli sconvolgimenti causati dall’invasione dell’Ucraina. Riconvertire e innovare i nostri sistemi produttivi, con strategie comuni, è centrale per tutelare la nostra manifattura e il ruolo dei due Paesi sullo scenario europeo e globale, e in questo senso un dialogo intergovernativo, che coinvolga anche le imprese, è uno strumento necessario”.